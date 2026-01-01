Спектакль Коломба или бумажные розы

Оповещения от Киноафиши
Коломба или бумажные розы
Постановка
Буфф 18+
Продолжительность 210 минут
Возраст 18+

О спектакле

Мюзикл по пьесе «Коломба» в театре Буфф

Театр «Буфф» Санкт-Петербурга представит мюзикл по мотивам пьесы Жана Ануя «Коломба». Это авторское произведение создано известным российским композитором Максимом Дунаевским, поэтом и либреттистом Николаем Денисовым и режиссёром Исааком Штокбантом.

Сюжет

История рассказывает о молодом бедном музыканте Жюльене, который, уходя на три года в армию, просит свою мать, знаменитую трагическую актрису мадам Александру, позаботиться о его семье — жене Коломбе и маленьком сыне. В результате, Коломба оказывается в ярком и полном соблазнов театральном мире.

Темы спектакля

Несмотря на комичные ситуации и гротескные образы представителей богемы, спектакль поднимает серьёзные вопросы: есть ли в этом мире место любви и нравственной чистоте? Каковы границы стремления к успеху и благополучию?

О значении спектакля

«Коломба» — это произведение о любви и о счастье, которое она приносит, а иногда и о страданиях. Спектакль обращается к несовершенству человека и отсутствию гармонии между душой и телом. Как считает режиссёр-постановщик Исаак Штокбант: «Это о нас с вами, чтобы мы заглянули в себя и привели в соответствие наш разум и наши чувства». Ведь у современных людей часто наблюдается разлад между душой и телом.

Не упустите возможность увидеть этот мюзикл, который заставляет задуматься о глубоком смысле человеческих отношений и противоречиях между идеалами и реальностью.

Февраль
Март
Апрель
27 февраля пятница
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 700 ₽
27 марта пятница
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 700 ₽
24 апреля пятница
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 700 ₽

Фотографии

