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Билеты от 1000₽
Киноафиша Колобок

Колобок

Постановка
Московский открытый театр кукол
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сказка о том, как наш герой отправляется в далекое путешествие

«Колобок» — это спектакль, поставленный по мотивам одной из самых древних и известных русских народных сказок. В этой яркой и динамичной постановке главный герой — Колобок, который отправляется в путешествие, укатившись от Бабушки с Дедушкой. В ходе своего пути он встречает лесных обитателей: Зайца, Волка, Медведя и Лису, каждый из которых стремится съесть его. Однако удастся ли кому-то это сделать?

Сюжет

Колобок, распевая свою песенку, отправляется в лес и сталкивается с разными животными, которые по-своему настроены на него. Каждый встречный персонаж хочет съесть маленький, но ловкий Колобок. Спектакль наполнен юмором, неожиданными поворотами и комическими моментами, создающими атмосферу сказочного приключения.

Тематика

«Колобок» рассказывает о простых жизненных истинах через фольклорный сюжет. Это история о смелости, самостоятельности и хитрости, а также о том, как важна находчивость в трудных ситуациях.

Постановка

Режиссёр Денис Казачук создал яркую и увлекательную постановку, в которой используются элементы кукольного и театрализованного искусства. Художник Ирина Титовец создала красочные костюмы и декорации, а композитор Петр Ильич Чайковский, известный своими произведениями, наполнил спектакль музыкальными номерами, придающими дополнительную магию и динамичность сказочному миру.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Московский театр кукол. Камерная сцена Москва, Бажова, 9
11:00 от 1000 ₽
21 сентября
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
11:00 от 1000 ₽

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