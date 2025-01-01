Меню
Колобок
Киноафиша Колобок

Спектакль Колобок

Кукольный «Колобок», в котором все добрые и поют
Постановка
Бродячая собачка 0+
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Новая Жизнь «Колобка» на Театральной Сцене

Предстоящий спектакль «Колобок» обещает стать самой оптимистичной и лучезарной версией известной сказки. В этом театральном представлении все персонажи добрые и дружелюбные, а их основная цель — делиться любовью через песни. Даже коварная Лиса, традиционно изображаемая как злодей, в этой интерпретации встает на защиту добра. Вместо печального финала с хрестоматийной фразой «Раз, и съела», она радостно поет «Раз, и спела»!

Творческий Подход

Режиссер и художник-постановщик спектакля сделали акцент на позитиве и веселье. Это привлекает зрителей, особенно маленьких, которые, возможно, не так сильно интересуются сюжетом, сколько яркими кукольными трюками. В спектакле предусмотрены захватывающие элементы, такие как подпрыгивания, полеты и интересные физиологические преобразования героев.

Интересные Факты

  • Спектакль включает в себя оригинальные музыкальные номера, написанные специально для этой версии.
  • Куклы, используемые в постановке, созданы вручную и обладают уникальным дизайном.
  • В процессе репетиций актёры активно взаимодействовали с детьми, чтобы понять, что их больше всего радует.

Не упустите возможность увидеть эту волшебную интерпретацию «Колобка» — спектакль, который подарит радость и улыбки как детям, так и взрослым!

Режиссер
Надежда Мейерович
В ролях
Сергей Толстов
Оксана Галустянц
Олеся Торопова
Тимофей Осипенко
Элла Цветкова

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 5 октября
Бродячая собачка Санкт-Петербург, просп. Стачек, 59
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 650 ₽

Фотографии

Колобок Колобок Колобок Колобок Колобок

