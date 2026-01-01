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Колобок
Киноафиша Колобок

Спектакль Колобок

Постановка
Нижегородский театр кукол 6+
Возраст 6+

О спектакле

Новая кукольная интерпретация классической сказки о Колобке

Колобок — это всегда веселый, немного озорной и неунывающий персонаж. Поэтому очень жаль, когда в конце сказки его съедает Лиса. Однако в новом спектакле по пьесе Евгения Патрика эта знакомая с детства история об убежавшем из дома Колобке рассказывается совершенно по-новому.

Наш герой отважно отправляется в опасное путешествие, чтобы посмотреть мир и сочинить свою песенку. В пути он встречает трусливого, но быстроногого Зайца, грозного «хозяина» леса Волка и ленивого, но добродушного Медведя. Каждая встреча прибавляет новый куплет к его песенке. Последнюю строчку пообещала придумать хитрая и коварная Лиса, но у неё на уме совсем другое!

Удастся ли Колобку спастись от лисьих зубов и спеть в конце спектакля свою песенку? Чтобы узнать об этом, приходите на этот веселый, музыкальный и красочный спектакль, оформленный художником Ириной Костриной в стиле хохломской росписи.

Спектакль адресован зрителям с 4 лет.

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В других городах
Сентябрь
19 сентября суббота
11:00
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
от 350 ₽

Фотографии

Колобок Колобок Колобок Колобок Колобок Колобок Колобок Колобок

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