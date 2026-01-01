Спектакль КолобОК

Сказка для современных детей в театре на Литейном

Каждая мама знает, как трудно уложить ребёнка спать вовремя. В уютной детской, при приглушенном свете и с лунным светом, заглядывающим в окошко, кажется, что сон вот-вот нагрянет. Но любимый ребёнок упорно отказывается засыпать. Знакомая ситуация?

Когда все попытки безуспешны, на помощь приходит сказка. В нашем спектакле «Колобок» мы предлагаем всем известную историю с неожиданным современным подходом. Радость и увлекательные приключения ждут наших юных зрителей, ведь каждый ребенок знает, как преобразить обыденное в увлекательное. Зачем соглашаться засыпать, когда впереди ждут приключения, смешные персонажи и забавные ситуации?

Сюжет спектакля

Спектакль-игра длится 50 минут. За это время наши маленькие зрители вместе с главным героем пройдут через детскую комнату, которая одновременно становится и полем, и лесом, и морем, и горами. На их пути встретятся весёлый Зайчик, настоящий морской Волк и озорной брат нашего Медведя из Азии.

Не обойдётся и без хитрой Лисы, однако мы гарантируем, что на протяжении всего представления никто не будет съеден!

Кто за кулисами?

Режиссёр Светлана Князева вместе с голосовым помощником Афанасием подберёт ключи к сердцам маленьких зрителей и их родителей. Вместе с артистами театра «На Литейном» мы будем веселиться и разбираться, как же маме убаюкать непоседу.

Приглашаем вас на наш спектакль! Позвольте себе и своим детям открыть новую грань любимой сказки. Спокойной ночи и захватывающих сновидений!