Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Колобок
Киноафиша Колобок

Спектакль Колобок

Постановка
Государственный кукольный театр
Режиссер Антон Зайцев

О спектакле

Необычный спектакль для детей «Колобок»

В театре состоится интерактивная познавательная постановка «Колобок», основанная на известной славянской сказке. Основной акцент в спектакле сделан на геометрические фигуры и важность понимания различий между ними.

Сюжет и персонажи

Главный герой — Колобок, шарообразное существо, живущее в волшебном мире геометрических фигур. Уверенный в своей уникальности, он с презрением относится к животным, обладающим другими формами. Сбежав из дома, Колобок встречает необычных лесных жителей: Зайца, Волка, Медведя и Лису. Каждый из них представляет свою геометрическую фигуру: ромб, квадрат и треугольник.

Интерактивность и обучение

Спектакль предлагает юным зрителям активное участие, позволяя им знакомиться с различными геометрическими фигурами через игры и танцы. В финале постановки все вместе решают, важны ли все геометрические формы в нашем мире.

Темы и важные моменты

Эта постановка поднимает важные вопросы о понимании друг друга и принятии различий. Интересные кукольные персонажи делают спектакль особенно engaging для детей, делая обучение легким и увлекательным.

Купить билет на спектакль Колобок

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
14 декабря воскресенье
12:00
Государственный кукольный театр г. Алматы, ул. Пушкина 63
от 1500 ₽
16:00
Государственный кукольный театр г. Алматы, ул. Пушкина 63
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Sen
Мюзикл
Sen
27 декабря в 18:00 ArtKöshe
от 7000 ₽
Жеребёнок дарит счастье
Детский
Жеребёнок дарит счастье
30 декабря в 15:00 Пространство «Трансформа»
от 5500 ₽
Однажды в зимнем царстве
Детский Детские елки
Однажды в зимнем царстве
28 декабря в 17:30 Казахский Национальный оркестр народных инструментов им. Курмангазы
от 3500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше