Спектакль Колобок

Озорная сказка о Колобке в Зеленом театре

Калачинский театр кукол «Сказка» приглашает вас на увлекательное представление в Зеленом театре Дендросада Гензе! Приготовьтесь к встрече с любимыми героями в новой интерпретации классической истории.

Сказка, ожившая в стихах

Спектакль представляет собой озорную сказку в стихах о Колобке, которая будет интересна как детям, так и взрослым. Яркие куклы, веселые песни и красочные декорации создают захватывающую атмосферу, которая погружает зрителей в мир волшебства.

Знакомство с героями

В нашем спектакле Колобок встречает Зайца, Волка, Медведя и Лису. Каждый из них имеет свой характер и хитрости, что добавляет интриги и юмора в развитие сюжета. Особенность постановки в том, что она полна неожиданных поворотов, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Динамика и веселье для всей семьи

Спектакль отличается динамичностью и подходит даже для самых маленьких зрителей. Мы уверены, что каждый член вашей семьи найдет что-то интересное для себя. Приходите и насладитесь этим замечательным представлением вместе!