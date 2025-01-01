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Спектакль Колобок

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О концерте/спектакле

Озорная сказка о Колобке в Зеленом театре

Калачинский театр кукол «Сказка» приглашает вас на увлекательное представление в Зеленом театре Дендросада Гензе! Приготовьтесь к встрече с любимыми героями в новой интерпретации классической истории.

Сказка, ожившая в стихах

Спектакль представляет собой озорную сказку в стихах о Колобке, которая будет интересна как детям, так и взрослым. Яркие куклы, веселые песни и красочные декорации создают захватывающую атмосферу, которая погружает зрителей в мир волшебства.

Знакомство с героями

В нашем спектакле Колобок встречает Зайца, Волка, Медведя и Лису. Каждый из них имеет свой характер и хитрости, что добавляет интриги и юмора в развитие сюжета. Особенность постановки в том, что она полна неожиданных поворотов, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Динамика и веселье для всей семьи

Спектакль отличается динамичностью и подходит даже для самых маленьких зрителей. Мы уверены, что каждый член вашей семьи найдет что-то интересное для себя. Приходите и насладитесь этим замечательным представлением вместе!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 24 августа
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
11:30 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽

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