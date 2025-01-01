Предметный театр для малышей

Спектакль «Колобок» предназначен для самых маленьких зрителей от двух лет. Он не просто развлекает детей, но и помогает родителям наладить с ними доверительный контакт. В ходе спектакля зрители учатся играть, фантазировать и обсуждать повседневные мелочи, превращая их в увлекательные игры. Это важно для познания мира на первых годах жизни ребенка.

Необычные герои

В спектакле отсутствуют привычные персонажи сказки, такие как волк, медведь или лиса. Вместо этого их роли исполняют предметы, которые благодаря фантазии постановщиков и детей могут превращаться во что угодно и в кого угодно. Это создает уникальную атмосферу, где каждый зритель может стать частью волшебного мира.

Близость к искусству

Обратите внимание, что дети располагаются на сцене на подушках, что обеспечивает им непосредственный контакт с артистами. Из-за этого количество билетов на спектакль ограничено, поэтому не упустите возможность стать частью этого увлекательного мероприятия!

Ждем вас на «Колобке»!