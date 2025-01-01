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Колобок
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Спектакль Колобок

Постановка
Театр кукол им. Вольховского 0+
Режиссер Александр Борок
Продолжительность 1 час, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Предметный театр для малышей

Спектакль «Колобок» предназначен для самых маленьких зрителей от двух лет. Он не просто развлекает детей, но и помогает родителям наладить с ними доверительный контакт. В ходе спектакля зрители учатся играть, фантазировать и обсуждать повседневные мелочи, превращая их в увлекательные игры. Это важно для познания мира на первых годах жизни ребенка.

Необычные герои

В спектакле отсутствуют привычные персонажи сказки, такие как волк, медведь или лиса. Вместо этого их роли исполняют предметы, которые благодаря фантазии постановщиков и детей могут превращаться во что угодно и в кого угодно. Это создает уникальную атмосферу, где каждый зритель может стать частью волшебного мира.

Близость к искусству

Обратите внимание, что дети располагаются на сцене на подушках, что обеспечивает им непосредственный контакт с артистами. Из-за этого количество билетов на спектакль ограничено, поэтому не упустите возможность стать частью этого увлекательного мероприятия!

Ждем вас на «Колобке»!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 30 августа
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
11:00 от 600 ₽ 13:30 от 600 ₽
Челябинск, 31 августа
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
11:00 от 600 ₽ 13:30 от 600 ₽
Челябинск, 6 сентября
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
11:00 от 900 ₽ 13:30 от 900 ₽
Челябинск, 7 сентября
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
16:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽

Фотографии

Колобок Колобок Колобок Колобок Колобок Колобок Колобок Колобок Колобок Колобок Колобок Колобок Колобок

В ближайшие дни

От крепости к театру
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От крепости к театру
21 августа в 00:00 Челябинский Молодежный театр
от 250 ₽
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20 сентября в 12:00 Челябинский Молодежный театр
от 450 ₽
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Конек-горбунок
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