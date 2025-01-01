Меню
Колобок-шоу
Киноафиша Колобок-шоу

Спектакль Колобок-шоу

0+
Режиссер Елена Клименко
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Новая жизнь сказки о Колобке в театре кукол

Приготовьтесь погрузиться в волшебный мир русской народной сказки о Колобке! Режиссер-постановщик вдохнул новую жизнь в знакомый сюжет, и теперь история приобретает неожиданные повороты. В оригинальной сказке Колобок, убежав от всех, встречает Лису, которая обманом съедает его. Однако в новой версии спектакля вас ждет совершенно иной финал!

Яркие эмоции и участие зрителей

Спектакль полон зажигательных танцев, веселых песен и ярких костюмов. Актеры демонстрируют превосходную игру, создавая атмосферу праздника. Но самое интересное — зрители становятся активными участниками действия! Это сделает каждый просмотр уникальным.

Для всех возрастов

Этот спектакль станет настоящим открытием как для детей, так и для взрослых. Каждое представление в театре кукол — это синтез волшебного, веселого и доброго. Мы стремимся воспитать в наших зрителях только самые лучшие чувства и впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого яркого театрального события! Ждем вас в нашем театре!

Купить билет на спектакль Колобок-шоу

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
29 ноября суббота
11:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 550 ₽
13:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 550 ₽

Фотографии

