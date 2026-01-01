Спектакль Коллекция зарубежного романса

Концертная программа в НОВАТе

Концерт «Коллекция зарубежного романса» предлагает зрителям увлекательную программу, посвященную камерно-вокальной лирике ведущих композиторов Западной Европы. Это замечательная возможность услышать работы мастеров, которые стали основоположниками музыкального импрессионизма и романтизма.

Программа концерта

В этом уникальном концерте выступят солисты оперы, которые представят чарующую музыку французского импрессионизма. Вы сможете насладиться сочинениями таких композиторов, как Клод Дебюсси, Морис Равель и Эрнест Шоссон. Каждое произведение наполнено эмоциями и красотой, унося вас в мир изысканных звуков.

Не обойдут стороной и лирику немецких и австрийских романтиков. Проникновенные композиции Франца Шуберта и Роберта Шумана наполнят зал особой атмосферой, полюсами чувств и глубоких переживаний.

В программу также войдут редкие вокальные сочинения Испании — теплые и колоритные творения Шавье Монтсальваджа и Хименеса. Эти произведения создадут невероятный контраст и разнообразие в рамках выступления.

Завершит программу ряд знаменитых вокальных миниатюр итальянских классиков. Джоаккино Россини и Гаэтано Доницетти порадуют зрителей мелодиями, которые звучат знакомо и могут вызывать ностальгию по традиционному итальянскому оперному искусству.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться великолепием зарубежного романса!