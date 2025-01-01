Публичная программа выставки «Искусство собирать искусство» в Ельцин Центре

Приглашаем вас на уникальную выставку в Арт-галерее, где представлены произведения из восьми частных коллекций горожан. Это событие стало первым публичным показом для большинства участников, и оно предлагает зрителям возможность глубже узнать о современном искусстве и его коллекционерах.

Зачем собирать искусство?

В течение работы выставки у вас будет шанс познакомиться с участниками коллекций и увидеть их работы с новой перспективы. Каждый разговор с героями коллекции даст возможность найти пересечения в выборе авторов и понять, как частные собрания отражают современные художественные процессы.

Встречайте авторов телеграм-канала «Екатарсис»

Третий разговор с зрителями станет особенно интересным. В нем примут участие Анна Филосян и Дмитрий Косолапов, авторы популярного телеграм-канала «Екатарсис». Они поделятся увлекательными историями о приобретении некоторых произведений и расскажут, какую роль в их коллекционировании играет случай.

Некоторые мысли о коллекционировании

Вы также узнаете, как встреча двух людей и объединение их работ может перерасти в полноценное коллекционирование. В этом процессе интересным является то, как оптика блога может влиять на выбор произведений искусства и сам подход к коллекционированию.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного мероприятия и расширить свои знания о современном искусстве!