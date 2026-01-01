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Коллекция смеха
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Спектакль Коллекция смеха

Постановка
Башкирский государственный театр кукол 16+
Продолжительность 60 минут
Возраст 16+

О спектакле

История знакомства мужчины и женщины. Спектакль в Башкирском театре кукол

В Башкирском театре кукол зрители смогут увидеть уникальную постановку, в центре которой — история знакомства Мужчины и Женщины. Главный герой коллекционирует смех ради науки, а ее заразительный смех становится жемчужиной его коллекции.

На сцене переплетаются юмор и лирика, гротеск и драма, анекдоты и проникновенные монологи. Это создает атмосферу ностальгии и музыки, которая захватит зрителей с первой минуты. Спектакль обязательно заинтересует тех, кто ценит необычные постановки и глубокие эмоциональные моменты.

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