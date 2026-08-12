Выставка коллекции Музея Битлз в Арт-центре «Пушкинская-10»

История Музея Битлз началась в 1960-х годах, когда музыка легендарной группы проникла в СССР и покорила сердца тысяч людей. Особенной фигурой в этот период стал Коля Васин, который начал собирать артефакты, связанные с ливерпульской четверкой, и продолжал это занятие на протяжении всей своей жизни.

В 1990-х годах музей и квартира Коли Васина нашли пристанище на Пушкинской, 10. С тех пор сюда стали приходить не только петербуржцы, но и поклонники группы со всей России. Место стало настоящим центром притяжения для культовых личностей — здесь бывали такие легенды, как Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Михаил Боярский и многие другие.

Доступ к музыке и знаний

Музей не только хранит уникальные экспонаты, но и активно предоставляет доступ к музыке The Beatles. Коля Щедро гостил всех желающих — любой мог получить запись любого альбома совершенно бесплатно. Фанаты охотно приносили что-то взамен, обеспечивая постоянное обогащение коллекции.

На базе музея велась активная просветительская деятельность — Коля проводил лекции по всему миру и совместно с друзьями-музыкантами организовывал масштабные концерты, посвященные творчеству The Beatles.

Наследие Коли Васина

После трагической утраты основателя музея, Советом Арт-центра «Пушкинская-10» и наследниками Николая было принято решение передать помещение музея сообществу битломанов Санкт-Петербурга. Благодаря этому, экспонаты, бережно собираемые более 60 лет, продолжают жить и пополняются новыми артефактами.

В планах руководства — расширение Музея и проведение постоянных экскурсий, лекций и концертов, а также создание доступного Пространства The Beatles для всех желающих.