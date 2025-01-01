Шоу «Коллекционер. Фотоувеличение» в «Ленинград Центре»

Фотография – это способ чувствовать, касаться и любить. То, что вы поймали на пленку, запечатлено навсегда. Аарон Сискинд говорил: «Пленка хранит память о мелочах, даже тогда, когда вы все забыли». В этом смысле, процесс создания фотографии всегда включает двоих: того, кто стоит за камерой, и того, кто находится в объективе.

Сюжет и герои

В центре повествования – влюбленная пара, забравшаяся в заброшенную фотостудию в поисках удачных снимков для своих stories. Он начинает путь фотографа, создавая свою коллекцию образов и фрагментов человеческой жизни в поисках той единственной, при взгляде на которую учащается пульс. Она же становится фотомоделью. Суждено ли им встретиться вновь? Ответ на этот вопрос зритель получит только в конце шоу.

Технологии и визуальные коды

Путешествуя сквозь времена и эпохи вместе с фотографом и его объективом, зрители увидят, как менялись технологии и визуальные коды. Свадебные фотографии переплетутся с кадрами, не одобренными моралью, а спортивные события будут соседствовать с модными съемками, в том числе и с призрачными образами спиритических фотографий.

Жанры и исполнение

Шоу радует разнообразием жанров: от завораживающей воздушной гимнастики до фрагментов мюзикла «Забавная мордашка». Здесь также будет представлен и современный модный показ! Основная мысль, проходящая через всю постановку, будет отсылает к цитате Жан Люка Годара: «Когда вы фотографируете лицо... вы фотографируете за ним душу». Это заставит зрителей задуматься о глубинном смысле профессии фотографа: является ли он коллекционером историй, чувств и эмоций?

Команда проекта

Автором фотоконтента стал петербургский фотограф Валентин Блох. В его задачу входило создать уникальный мир снимков в стиле различных мастеров фотографии. «Это удивительный проект, подобных которому я еще не встречал. Я старался не только снимать, как великие мастера, но и думать и говорить, как они», – делится Блох.

Автор идеи и декораций – Феликс Михайлов. Хореография представления была поручена Анне Агеевой, Кейко Ли, Марине Пекур, Валерии Туровой, Владиславу Руденко, Алексею Рукинову и Олегу Хмелеву. За цирковыми номерами следили Юлия Марковских, Виктория Чапайкина, Руслан Сагаев, Николай Темежников и Сергей Федоренко. Костюмы создали Юлия Далакян, Анна Матусина и Константин Салаватов, а звук и свет оформлены Натальей Демидюк, Олегом Хейло и Дмитрием Будкиным.