Спектакль Колизеум

Цирковое шоу«Колизеум» в Екатеринбурге
Цирк «Колизеум» приглашает вас в мир беззаботного детства и настоящего чуда. Подарите себе и своим близким незабываемые впечатления, полные радости и вдохновения!
Уникальные номера
Под загадочным куполом нашего цирка вас ждут:
- Большой аттракцион бенгальских тигров под руководством Натальи и Юрия Ковалевых с участием африканского льва;
- Китайские «Шаолинь», показывающие невероятные акробатические грации;
- Воздушный дуэт на ремнях, завораживающий своим мастерством;
- Акробаты на мачтах, демонстрирующие силу и ловкость;
- Воздушная гимнастка в кольце, чемпионка мира по акробатике;
- Обезьяна в роли капитана со своей «собачьей бандой» — многократными призерами соревнований дог-фризби;
- Мужская силовая пара, мастера спорта международного класса, показывающие невозможное;
- Небесная симфония жонглирования, удивляющая зрителей виртуозностью;
- Эквилибристы на первом; они завораживают своей грацией и балансом.
Забавный клоун и атмосфера веселья
Всё представление будет сопровождаться безудержным весельем, благодаря озорному клоуну, который сделает ваш вечер еще более ярким!
Гарантия хорошего настроения!
Два часа незабываемых эмоций и восторга ждут вас! Будем рады видеть вас и ваших близких в нашем цирке!