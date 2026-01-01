Спектакль Колизеум

0+
Продолжительность 2 часа
Возраст 0+

Цирковое шоу«Колизеум» в Екатеринбурге

Цирк «Колизеум» приглашает вас в мир беззаботного детства и настоящего чуда. Подарите себе и своим близким незабываемые впечатления, полные радости и вдохновения!

Уникальные номера

Под загадочным куполом нашего цирка вас ждут:

  • Большой аттракцион бенгальских тигров под руководством Натальи и Юрия Ковалевых с участием африканского льва;
  • Китайские «Шаолинь», показывающие невероятные акробатические грации;
  • Воздушный дуэт на ремнях, завораживающий своим мастерством;
  • Акробаты на мачтах, демонстрирующие силу и ловкость;
  • Воздушная гимнастка в кольце, чемпионка мира по акробатике;
  • Обезьяна в роли капитана со своей «собачьей бандой» — многократными призерами соревнований дог-фризби;
  • Мужская силовая пара, мастера спорта международного класса, показывающие невозможное;
  • Небесная симфония жонглирования, удивляющая зрителей виртуозностью;
  • Эквилибристы на первом; они завораживают своей грацией и балансом.

Забавный клоун и атмосфера веселья

Всё представление будет сопровождаться безудержным весельем, благодаря озорному клоуну, который сделает ваш вечер еще более ярким!

Гарантия хорошего настроения!

Два часа незабываемых эмоций и восторга ждут вас! Будем рады видеть вас и ваших близких в нашем цирке!

