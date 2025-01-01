Творческий вечер Софии Ацбеха Негга

Исполнитель: София Ацбеха Негга (вокал). В преддверии нового альбома, София приглашает вас на уникальный концерт, который обещает стать настоящим музыкальным событием.

Авторская программа

В рамках программы будут представлены авторские композиции, сочетающие элементы джаза и современного звучания. Зрителей ждут незабываемые музыкальные моменты, исполненные с душой и мастерством.

Джазовые стандарты

Кроме оригинальных произведений, в программе прозвучат знаменитые джазовые стандарты в авторских аранжировках. В числе них:

«Spain» — Chick Corea

«How High The Moon» — Morgan Lewis

«Cheek To Cheek» — Irving Berlin

«Night In Tunisia» — Dizzie Gillespie

«Caravan» — Duke Ellington

«In A Sentimental Mood» — Duke Ellington

«Route 66» — Bobby Troup

Интересные факты

Каждая из этих композиций имеет свою историю и особое место в джазовой культуре. Например,«Caravan» написана Небом Сьерра и стала классикой благодаря своему экзотическому мотиву, в то время как «Route 66» вдохновила множество исполнителей и адаптаций.

Не упустите возможность погрузиться в мир джаза вместе с Софией Ацбеха Негга. Этот концерт станет незабываемым опытом для всех ценителей живой музыки.