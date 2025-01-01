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Колхозный панк на виолончелях: Magic Cellos Band
Билеты от 1200₽
Киноафиша Колхозный панк на виолончелях: Magic Cellos Band

Колхозный панк на виолончелях: Magic Cellos Band

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Панк-рок в классическом исполнении: уникальный вечер с Magic Cellos Band

Панк-рок – это прежде всего драйв, угар и жесткость, как говорят фанаты необузданной музыки улиц. Музыканты, представляющие этот жанр, противостоят ханжеству, обыденности и мещанству. Однако в каждом панке, как и в любом человеке, есть немного лирики, горсть нежности и желание быть понятым.

Неожиданные эксперименты

Представьте себе, что икона панк-рока, великолепный Игги Поп, вдруг записывает фантастический альбом французского шансона «Apres». Но на этот раз всё меняется местами: музыканты, всю жизнь исполняющие классическую музыку, превращаются в диких панков и смело идут на эксперимент.

Вечер панк-рока с Magic Cellos Band

Сегодня вас ждет по-настоящему «угарный» вечер в стиле панк с Magic Cellos Band. Эти талантливые музыканты решили отбросить каноны классической музыки и стать панк-хулиганами. Смело? Безусловно! Вы готовитесь к стандартному классическому репертуару, и вдруг из виолончелей раздаются мощные звуки, которые потрясают все ваше естество.

Музыкальная программа вечера

В программе запланированы отвязные и заводные композиции, такие как:

  • «Вальпургиева ночь»
  • Лирическая «Твой звонок» группы «Сектор Газа»
  • Философская и тревожная «Вечная весна»
  • Разгульная «Про дурачка» группы Гражданская Оборона
  • Сказочные и гротескные хиты «Кукла колдуна» и «Ели мясо мужики» от КиШей
  • Веселый нахальный ска-панк от группы Ленинград

Будьте готовы к множеству неожиданных музыкальных поворотов. Этот вечер станет незабываемым! Яркость, насыщенность и интерес — вот что вас ждет.

Не пропустите!

Всем ХОЙ — приветствуют панки! Ждем вас в нужном месте и в нужное время!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:00 от 1200 ₽
27 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:30 от 1200 ₽
25 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:30 от 1200 ₽
4 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:30 от 1200 ₽
18 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:30 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Classic Rock Legend Show
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от 1200 ₽
Hello, Satchmo! 120 Лет Луи Армстронгу
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Hello, Satchmo! 120 Лет Луи Армстронгу
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