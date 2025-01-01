Колхозный панк на виолончелях: Magic Cellos Band

Панк-рок – это прежде всего драйв, угар и жесткость, как говорят фанаты необузданной музыки улиц. Музыканты, представляющие этот жанр, противостоят ханжеству, обыденности и мещанству. Однако в каждом панке, как и в любом человеке, есть немного лирики, горсть нежности и желание быть понятым.
Представьте себе, что икона панк-рока, великолепный Игги Поп, вдруг записывает фантастический альбом французского шансона «Apres». Но на этот раз всё меняется местами: музыканты, всю жизнь исполняющие классическую музыку, превращаются в диких панков и смело идут на эксперимент.
Сегодня вас ждет по-настоящему «угарный» вечер в стиле панк с Magic Cellos Band. Эти талантливые музыканты решили отбросить каноны классической музыки и стать панк-хулиганами. Смело? Безусловно! Вы готовитесь к стандартному классическому репертуару, и вдруг из виолончелей раздаются мощные звуки, которые потрясают все ваше естество.
В программе запланированы отвязные и заводные композиции, такие как:
Будьте готовы к множеству неожиданных музыкальных поворотов. Этот вечер станет незабываемым! Яркость, насыщенность и интерес — вот что вас ждет.
Всем ХОЙ — приветствуют панки! Ждем вас в нужном месте и в нужное время!