Колхозный панк на виолончелях: Magic Cellos Band

Панк-рок в классическом исполнении: уникальный вечер с Magic Cellos Band

Панк-рок – это прежде всего драйв, угар и жесткость, как говорят фанаты необузданной музыки улиц. Музыканты, представляющие этот жанр, противостоят ханжеству, обыденности и мещанству. Однако в каждом панке, как и в любом человеке, есть немного лирики, горсть нежности и желание быть понятым.

Неожиданные эксперименты

Представьте себе, что икона панк-рока, великолепный Игги Поп, вдруг записывает фантастический альбом французского шансона «Apres». Но на этот раз всё меняется местами: музыканты, всю жизнь исполняющие классическую музыку, превращаются в диких панков и смело идут на эксперимент.

Вечер панк-рока с Magic Cellos Band

Сегодня вас ждет по-настоящему «угарный» вечер в стиле панк с Magic Cellos Band. Эти талантливые музыканты решили отбросить каноны классической музыки и стать панк-хулиганами. Смело? Безусловно! Вы готовитесь к стандартному классическому репертуару, и вдруг из виолончелей раздаются мощные звуки, которые потрясают все ваше естество.

Музыкальная программа вечера

В программе запланированы отвязные и заводные композиции, такие как:

«Вальпургиева ночь»

Лирическая «Твой звонок» группы «Сектор Газа»

Философская и тревожная «Вечная весна»

Разгульная «Про дурачка» группы Гражданская Оборона

Сказочные и гротескные хиты «Кукла колдуна» и «Ели мясо мужики» от КиШей

Веселый нахальный ска-панк от группы Ленинград

Будьте готовы к множеству неожиданных музыкальных поворотов. Этот вечер станет незабываемым! Яркость, насыщенность и интерес — вот что вас ждет.

Не пропустите!

Всем ХОЙ — приветствуют панки! Ждем вас в нужном месте и в нужное время!