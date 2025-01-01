Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Колесо новогоднего времени
Билеты от 0₽
Киноафиша Колесо новогоднего времени

Спектакль Колесо новогоднего времени

6+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О спектакле

Новогоднее спектакль-приключение для всей семьи в Кук Lab

Приглашаем вас на уникальный новогодний спектакль-приключение в Театральную лабораторию «Кук Lab» на Смоленской! Это мероприятие подходит для всей семьи и погружает зрителей в атмосферу праздника.

Захватывающее приключение

В нашем Музее новогодних традиций произошла настоящая авария: сломалась Машина времени, и исчезли волшебные артефакты, «без которых невозможен праздник». Вместе с хранителями музея вам предстоит отправиться в увлекательное путешествие по различным эпохам. Вы сможете:

  • побывать на советской ёлке,
  • раскрыть тайну на балу начала XX века,
  • отыскать веселье на святках в XIX веке.

Участие зрителей

Главные создатели волшебства — это вы, зрители! Только вместе мы сможем найти всё необходимое, нарядить ёлку и запустить Машину новогоднего времени. Дайте волю своему воображению и создайте настоящее новогоднее чудо!

Помните, что настоящее чудо рождается, когда мы вместе храним и оживляем традиции. Не упустите возможность стать частью этого волшебного события!

Купить билет на спектакль Колесо новогоднего времени

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
20 декабря суббота
13:00
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
от 3900 ₽
16:00
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
от 3900 ₽
18:00
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
от 3900 ₽
21 декабря воскресенье
11:00
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
от 3900 ₽
13:00
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
16:00
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
30 декабря вторник
11:00
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
от 3900 ₽
13:00
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
от 3900 ₽
16:00
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
от 3900 ₽
31 декабря среда
11:00
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
от 3900 ₽
13:00
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
от 3900 ₽
4 января воскресенье
11:00
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
от 3900 ₽
13:00
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
от 3900 ₽
16:00
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
от 3900 ₽
7 января среда
12:00
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
от 3900 ₽
15:00
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
от 3900 ₽
18:00
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
от 3900 ₽
11 января воскресенье
11:00
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
от 3900 ₽
13:00
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
от 3900 ₽

В ближайшие дни

Чайка с продолжением
16+
Премьера Драма
Чайка с продолжением
21 января в 19:00 Театр на Бронной
от 1000 ₽
Жизель
6+
Балет
Жизель
20 марта в 19:00 Москонцерт-холл
от 1000 ₽
Три кота: Главная елка
0+
Детские елки Детский Иммерсивный
Три кота: Главная елка
27 декабря в 16:00 КЦ «Строгино»
от 1690 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше