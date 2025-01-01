Спектакль Колесо новогоднего времени

Новогоднее спектакль-приключение для всей семьи в Кук Lab

Приглашаем вас на уникальный новогодний спектакль-приключение в Театральную лабораторию «Кук Lab» на Смоленской! Это мероприятие подходит для всей семьи и погружает зрителей в атмосферу праздника.

Захватывающее приключение

В нашем Музее новогодних традиций произошла настоящая авария: сломалась Машина времени, и исчезли волшебные артефакты, «без которых невозможен праздник». Вместе с хранителями музея вам предстоит отправиться в увлекательное путешествие по различным эпохам. Вы сможете:

побывать на советской ёлке,

раскрыть тайну на балу начала XX века,

отыскать веселье на святках в XIX веке.

Участие зрителей

Главные создатели волшебства — это вы, зрители! Только вместе мы сможем найти всё необходимое, нарядить ёлку и запустить Машину новогоднего времени. Дайте волю своему воображению и создайте настоящее новогоднее чудо!

Помните, что настоящее чудо рождается, когда мы вместе храним и оживляем традиции. Не упустите возможность стать частью этого волшебного события!