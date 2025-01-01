Спектакль Колдунья Вера

Музыкальная фантастическая поэма о могуществе женского сердца

В новом поэтическом спектакле, который волшебным образом преображает нашу жизнь, органично сплетаются три жанра: философско-мистическая поэма, удивительная живая музыка и современные песни. Легкость этих музыкальных композиций сочетается с редким беспокойством о предназначении человека.

О спектакле

На сцене вас ждут три исполнителя: героиня, чарующая актриса театра и кино Марианна Семенова; поэт и исполнитель Марк Гейликман; а также композитор и виртуоз Михаил Жидких, известный по проектам Billy's Band и Пикник. Каждый из них вносит свой уникальный вклад в создание музыкальной фантастической поэмы о силе женского сердца.

Цитата от Бернарда Шоу

«Чудо – это событие, которое рождает веру. В этом самая сущность и назначение чудес. Тем, кто их видит, они могут казаться весьма удивительными, а тем, кто их творит – весьма простыми. Но это неважно. Если они укрепляют или порождают веру – это истинные чудеса».

Что ожидать

Спектакль обещает околдовать зрителей своей доступностью и необычной смысловой наполненностью, предоставляя уникальную возможность погрузиться в мир эмоций и размышлений. Это будет не просто шоу, а подлинный театральный опыт, способный вдохновить и заставить задуматься о важном.

Не упустите шанс посетить это захватывающее представление, которое может совершить маленькое чудо в вашей жизни.