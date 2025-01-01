Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Колдунья Вера
Киноафиша Колдунья Вера

Спектакль Колдунья Вера

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкальная фантастическая поэма о могуществе женского сердца

В новом поэтическом спектакле, который волшебным образом преображает нашу жизнь, органично сплетаются три жанра: философско-мистическая поэма, удивительная живая музыка и современные песни. Легкость этих музыкальных композиций сочетается с редким беспокойством о предназначении человека.

О спектакле

На сцене вас ждут три исполнителя: героиня, чарующая актриса театра и кино Марианна Семенова; поэт и исполнитель Марк Гейликман; а также композитор и виртуоз Михаил Жидких, известный по проектам Billy's Band и Пикник. Каждый из них вносит свой уникальный вклад в создание музыкальной фантастической поэмы о силе женского сердца.

Цитата от Бернарда Шоу

«Чудо – это событие, которое рождает веру. В этом самая сущность и назначение чудес. Тем, кто их видит, они могут казаться весьма удивительными, а тем, кто их творит – весьма простыми. Но это неважно. Если они укрепляют или порождают веру – это истинные чудеса».

Что ожидать

Спектакль обещает околдовать зрителей своей доступностью и необычной смысловой наполненностью, предоставляя уникальную возможность погрузиться в мир эмоций и размышлений. Это будет не просто шоу, а подлинный театральный опыт, способный вдохновить и заставить задуматься о важном.

Не упустите шанс посетить это захватывающее представление, которое может совершить маленькое чудо в вашей жизни.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 сентября
Zart House Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1, Морской вокзал, 3 этаж
19:30 от 600 ₽

В ближайшие дни

Квест «Заброшка: аномальная зона»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Заброшка: аномальная зона»
11 сентября в 12:40 «Взаперти» на Стахановцев, 19
от 7800 ₽
Квест «Ван Хельсинг»
12+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Ван Хельсинг»
30 ноября в 20:45 «Взаперти» на Казначейской
от 6700 ₽
Квест «Алькатрас»
6+
Иммерсивный
Квест «Алькатрас»
18 ноября в 12:40 «Взаперти» на Стахановцев, 21
от 5300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше