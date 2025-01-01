Меню
Колдунья с улицы Муфтар
Киноафиша Колдунья с улицы Муфтар

Спектакль Колдунья с улицы Муфтар

Постановка
ТриЧетыре 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Что произойдет, если вместе с писателем сказку начнёт сочинять настоящая ведьма?

Ответ на этот вопрос зрители смогут узнать в новом спектакле, который обещает быть страшным, смешным и до жути интересным!

Загадочная улица Муфтар

Книжная лавочка писателя трансформируется в загадочную улицу Муфтар, знакомую по сказкам Пьера Грипари. Здесь магия колдуньи оживит книги и товары магазинчика страшилок, заставляя героев сказки выкручиваться из очень щекотливых ситуаций.

Сила против магии

В финале истории зрители узнают, есть ли сила, способная противостоять такому мощному чародейству. Спектакль обещает не только увлекательный сюжет, но и множество неожиданных поворотов, которые оставят вас в ожидании дальнейших событий.

Интересные факты

  • Спектакль основан на произведениях Пьера Грипари, француза, известного своими волшебными и забавными историями.
  • В постановке участвуют как опытные актеры, так и молодые таланты, что придаст спектаклю свежести и новизны.
  • Зрителям будет предложено поучаствовать в интерактивных сценах, что сделает просмотр еще более захватывающим.

Не упустите возможность увидеть это уникальное представление, которое сочетает в себе элементы фэнтези и комедии. Приходите и погрузитесь в мир магии и увлекательных приключений!

Режиссер
Екатерина Тихонова
В ролях
Анна Белопухова
Максим Смирнов
Расписание

