Спектакль Колдунья с улицы Муфтар

Ответ на этот вопрос зрители смогут узнать в новом спектакле, который обещает быть страшным, смешным и до жути интересным!
Книжная лавочка писателя трансформируется в загадочную улицу Муфтар, знакомую по сказкам Пьера Грипари. Здесь магия колдуньи оживит книги и товары магазинчика страшилок, заставляя героев сказки выкручиваться из очень щекотливых ситуаций.
В финале истории зрители узнают, есть ли сила, способная противостоять такому мощному чародейству. Спектакль обещает не только увлекательный сюжет, но и множество неожиданных поворотов, которые оставят вас в ожидании дальнейших событий.
Не упустите возможность увидеть это уникальное представление, которое сочетает в себе элементы фэнтези и комедии. Приходите и погрузитесь в мир магии и увлекательных приключений!