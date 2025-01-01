Крафтовый концерт «Колдстрим»: мелодичный рок в эпоху цифровизации

«Колдстрим» — это не просто концерт, а настоящая музыкальная история, рассказанная на языке крафтового мелодичного рока. В центре внимания — талантливая солистка и автор песен София Карева, чья музыка завораживает и оставляет глубокий след в сердцах слушателей.

Кто стоит за проектом?

«Колдстрим» — это проект артистов лейбла Navigator Records, который активно развивает свою деятельность с 2024 года. Команда объединяет увлеченных музыкантов, стремящихся к созданию уникального звучания, способного привлечь внимание даже самых искушенных слушателей.

Что ожидать от спектакля?

Гостям представят не только оригинальные композиции, но и завораживающие вокальные номера, которые перенесут зрителей в мир эмоций и чувств. София Карева — талант, который заслуживает вашего внимания. Ее голос способен передавать целую гамму эмоций, от радости до глубокой меланхолии.

Не пропустите!

Спектакль «Колдстрим» — это возможность погрузиться в атмосферу живой музыки и прочувствовать все оттенки крафтового рока. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Следите за анонсами и приходите поддержать артистов!