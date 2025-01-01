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Колдстрим
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Колдстрим

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Крафтовый концерт «Колдстрим»: мелодичный рок в эпоху цифровизации

«Колдстрим» — это не просто концерт, а настоящая музыкальная история, рассказанная на языке крафтового мелодичного рока. В центре внимания — талантливая солистка и автор песен София Карева, чья музыка завораживает и оставляет глубокий след в сердцах слушателей.

Кто стоит за проектом?

«Колдстрим» — это проект артистов лейбла Navigator Records, который активно развивает свою деятельность с 2024 года. Команда объединяет увлеченных музыкантов, стремящихся к созданию уникального звучания, способного привлечь внимание даже самых искушенных слушателей.

Что ожидать от спектакля?

Гостям представят не только оригинальные композиции, но и завораживающие вокальные номера, которые перенесут зрителей в мир эмоций и чувств. София Карева — талант, который заслуживает вашего внимания. Ее голос способен передавать целую гамму эмоций, от радости до глубокой меланхолии.

Не пропустите!

Спектакль «Колдстрим» — это возможность погрузиться в атмосферу живой музыки и прочувствовать все оттенки крафтового рока. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Следите за анонсами и приходите поддержать артистов!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 25 октября
Art Club Площадка Рязань, Заводской пр., 1
19:00 от 1000 ₽

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