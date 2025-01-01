Колдстрим в Douglas: возвращение крафтового рока

20 сентября в 20:00 на сцене Douglas вновь выступит московская группа КОЛДСТРИМ — яркий представитель крафтового мелодичного рока, который покоряет сердца зрителей великолепным женским вокалом. Это событие обязательно стоит отметить в календаре любителей живой музыки!

Знакомьтесь с КОЛДСТРИМ

Вокалистка группы — соавтор популярного хита «Дорога без тебя» (группы Артерия), а также «Ангел Хранитель». Ее голос считается одним из лучших в русском роке, что неоднократно подтверждалось на фестивалях, таких как Нашествие в 2015 и 2019 годах.

Достижения и награды

КОЛДСТРИМ — это не только музыка, но и достижения. Группа номинирована на премию «Чартова дюжина» 2024 года. У них на счету:

6 альбомов,

8 видеоклипов,

17 синглов.

Группа выступала на крупных фестивалях, таких как Нашествие, МотоМалоярославец и НашРок Фест. Также они получили Премию ivi.ru в 2014 году за «Лучшее рок-видео» и две Премии КлипФеста в 2023 году за «Лучшее игровое видео» и «Приз зрительских симпатий».

Что ожидать на концерте?

На предстоящем концерте КОЛДСТРИМ презентует свой новый альбом «Мои 13: лучшее» и порадует зрителей множеством новых синглов. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Приходите, чтобы насладиться живым исполнением и уникальной атмосферой крафтового рока!