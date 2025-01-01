Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Колдстрим
Киноафиша Колдстрим

Колдстрим

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Колдстрим в Douglas: возвращение крафтового рока

20 сентября в 20:00 на сцене Douglas вновь выступит московская группа КОЛДСТРИМ — яркий представитель крафтового мелодичного рока, который покоряет сердца зрителей великолепным женским вокалом. Это событие обязательно стоит отметить в календаре любителей живой музыки!

Знакомьтесь с КОЛДСТРИМ

Вокалистка группы — соавтор популярного хита «Дорога без тебя» (группы Артерия), а также «Ангел Хранитель». Ее голос считается одним из лучших в русском роке, что неоднократно подтверждалось на фестивалях, таких как Нашествие в 2015 и 2019 годах.

Достижения и награды

КОЛДСТРИМ — это не только музыка, но и достижения. Группа номинирована на премию «Чартова дюжина» 2024 года. У них на счету:

  • 6 альбомов,
  • 8 видеоклипов,
  • 17 синглов.

Группа выступала на крупных фестивалях, таких как Нашествие, МотоМалоярославец и НашРок Фест. Также они получили Премию ivi.ru в 2014 году за «Лучшее рок-видео» и две Премии КлипФеста в 2023 году за «Лучшее игровое видео» и «Приз зрительских симпатий».

Что ожидать на концерте?

На предстоящем концерте КОЛДСТРИМ презентует свой новый альбом «Мои 13: лучшее» и порадует зрителей множеством новых синглов. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Приходите, чтобы насладиться живым исполнением и уникальной атмосферой крафтового рока!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
15 августа в 19:00 Сплетни by Anna Asti
от 990 ₽
Магия свечей. Балет «Лебединое озеро» и не только
6+
Классическая музыка
Магия свечей. Балет «Лебединое озеро» и не только
9 августа в 19:00 Дом Архитектора
от 2900 ₽
Бах vs Моцарт. Орган vs Рояль
0+
Классическая музыка
Бах vs Моцарт. Орган vs Рояль
20 сентября в 15:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше