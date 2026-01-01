Спектакль Колдовство Снежной королевы

Волшебное приключение, или Праздник под угрозой

Снежная Королева заморозила время, и теперь Новый год может не наступить! Но не всё потеряно — на помощь приходит добрый сказочник Оле-Лукойе и Фея Счастья. Вместе с ребятами они отправятся в сказочное путешествие, полное увлекательных испытаний, игр и историй.

Традиции и приключения

На пути героев ждут рассказы о северных новогодних традициях, волшебные испытания и добрые поступки. Маленькие участники станут не просто зрителями, но и настоящими спасителями праздника.

Хэппи-энд гарантирован

Как и в любой сказке, добро восторжествует, и Новый год обязательно наступит. Все участники смогут почувствовать себя частью настоящего чуда.

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