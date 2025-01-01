Меню
Колбайник 3.8
Киноафиша Колбайник 3.8

Колбайник 3.8

6+
Возраст 6+
О концерте

Отпразднуйте день рождения фотографа Александра Колбая в Glastonberry

Команда #караокекамикадзе приглашает вас на уникальное мероприятие, посвященное дню рождения известного фотографа Александра Колбая. Вы сможете не только насладиться атмосферой клубной вечеринки, но и услышать захватывающие истории о встречах Саши с популярными артистами.

Караоке с звёздами

В программе вечера — выступления гостей в формате караоке. Первые участники, которые готовы порадовать зрителей своим вокалом, уже подтверждены: это Влад Ясинский, Екатерина Салес, Эмиль Салес и Евгений Градусов. Эти талантливые исполнители обещают зажечь вечер своими выступлениями!

Секретные гости и живое исполнение

Чем ближе мероприятие, тем больше будет объявлено о секретных гостях. Так что следите за обновлениями — вам предстоит встретиться с не менее интересными артистами. Вечеринка станет настоящим праздником для любителей живой музыки и креативного самовыражения.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Спешите зарегистрироваться и подготовиться к настоящему театру эмоций на сцене клуба Glastonberry.

Декабрь
15 декабря понедельник
19:15
Glastonberry Москва, 1-я Дубровская, 13а, стр. 1
