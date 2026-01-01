Оповещения от Киноафиши
Коктейль «Фигаро»
Киноафиша Коктейль «Фигаро»

Спектакль Коктейль «Фигаро»

Постановка
Красноярский театр кукол 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль-бар «Коктейль «Фигаро» по рецептам Бомарше, Россини и Моцарта в Красноярском театре кукол

КГАУК «Красноярский театр кукол» представит спектакль-бар «Коктейль «Фигаро» по рецептам Бомарше, Россини и Моцарта. Это постановка знакомит зрителей с одним из самых известных произведений классика французской комедии Пьера-Огюстена Карона (Бомарше).

Актуальность и юмор Бомарше

Жизнерадостность и искрометное веселье, светлый юмор и сарказм автора не потеряют своей актуальности, пока существуют социальные преграды. На их фоне выступают ум, жажда жизни и чистая человеческая любовь.

Музыкальное оформление

Особый акцент стоит сделать на музыкальном сопровождении спектакля. В представлении будут звучать отрывки из опер Дж. Россини «Севильский цирюльник» и В. Моцарта «Свадьба Фигаро». Это добавит зрителям глубину и насыщенность восприятия.

Вечные темы

Гениальность пьесы Бомарше проверена более чем двумя веками, и каждое новое поколение находит в ней что-то важное и актуальное для себя.

Спектакль «Коктейль «Фигаро» будет интересен любителям классики и музыкальных постановок.

Апрель
18 апреля суббота
18:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 900 ₽

