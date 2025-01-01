Меню
Коко Шанель
Киноафиша Коко Шанель

Спектакль Коко Шанель

16+
Продолжительность 100 минут
Возраст 16+

О спектакле

Стиль и судьба: спектакль о Коко Шанель в Театральной долине

Спектакль освещает знаковые моменты жизни знаменитой новаторши моды 20 века — Коко Шанель. В этой постановке модный фэшн-астролог подробно анализирует ключевые цифры из биографии Габриель Шанель. Рассказ о её пути к успеху, страстной любви, нарастающей популярности и личных трагедиях Великой Коко представлен актрисой Марией Семушиной.

Сюжет и атмосфера

Каждое действие спектакля наполнено глубиной и эмоциональной насыщенностью. Зрители смогут насладиться не только историей жизни Шанель, но и тем, как её личные переживания отразились на моде и культуре того времени.

Формат представления

Обратите внимание, что спектакль идет с антрактом. Это создаёт возможность для зрителей обсудить увиденное и подготовиться к следующей части.

Почему стоит посетить

Спектакль станет интересным открытием для всех, кто увлекается модой, историей и жизненными драма. Изучение жизни Коко Шанель позволяет лучше понять не только её вклад в моду, но и те сложности, с которыми она сталкивалась на протяжении своей карьеры.

Не пропустите возможность увидеть эту уникальную историю на сцене!

Купить билет на спектакль Коко Шанель

Январь
29 января четверг
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1400 ₽

Фотографии

Коко Шанель Коко Шанель Коко Шанель Коко Шанель Коко Шанель Коко Шанель Коко Шанель

