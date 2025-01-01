Иммерсивная лекция-дегустация о стиле Коко Шанель

«Крыши и Выше» продолжают серию уютных лекций с дегустациями в атмосферных локациях столицы. В этот раз вас ждет иммерсивная лекция-дегустация, посвященная дому моды Коко Шанель — стилю, который стал образом эпохи, и женщине, умевшей перешить свою жизнь под собственную выкройку.

Представьте себе: уютное пространство «Квартиры с видом» с выходом на крышу и панорамой старого Замоскворечья. В руке — бокал французского вина, а вокруг — истории, ароматы, шелк, жемчуг и вдохновение. В качестве секретного бонуса предоставится возможность выйти на крышу и сделать памятные фото.

Что вас ждет на лекции?

О чем может рассказать маленькое черное платье?

Что скрывает за собой легендарный аромат N°5?

Сколько рукопожатий между хрупкой Коко и гигантом-основателем американской киностудии MGM?

Диалог Франции и Америки с нотками шарма.

Стравинский: был или не был?

Мы будем трогать и сравнивать текстиль, любоваться жемчугом и вспомним тот самый запах культовых духов. Лекцию проведет искусствовед и дизайнер Елена Гончар, а сопровождать вечер будет изысканная дегустация французских вин от именитого сомелье Евгения Ярославского.

Дресс-код и подарки

Дресс-код в духе Шанель приветствуется — лучших ждут подарки и бокал шампанского от «Крыши и Выше». Прекрасный вечер на высоте — во всех смыслах!