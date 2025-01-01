Коко любит джаз: все о французской моде и о музыке

Концерт Анны Кашиной и проекта "Jazz du Soleil" в Государственном Кремлевском Дворце

Уважаемые зрители! Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое пройдет 16 октября 2025 года в Дипломатическом зале Государственного Кремлевского Дворца. Концерт Анны Кашиной и проекта "Jazz du Soleil" под названием "Коко любит джаз: всё о французской моде и о музыке" обещает стать настоящим праздником для любителей джаза и французской культуры.

Приходите заранее

Обращаем ваше внимание: рекомендуем приходить на мероприятия заранее, чтобы избежать очередей, которые могут образоваться из-за тщательного досмотра посетителей. Запуск зрителей на территорию Кремля и в Государственный Кремлевский Дворец по билетам начинается за 1 час 45 минут до начала мероприятия.

Об исполнителе

Анна Кашина, известная как "певица с шармом", прожила 7 лет во Франции, где впитала дух страны, полной романтики и элегантности. Вернувшись в Россию, она создала уникальный джазовый проект "Jazz du Soleil". Как утверждает сама Анна: Невозможно забыть Францию, единожды оказавшись в ней. Мне повезло, что это страна однажды и весьма неожиданно появилась в моей жизни. Теперь я привезла её в Россию .

Музыкальная программа

Вместе с лучшими джазовыми музыкантами Москвы, Анна подготовила необычную программу, в основе которой лежат не только песни любимых французских композиторов и исполнителей, таких как Michel Legrand, Charles Aznavour, и Serge Gainsbourg, но и целый экскурс в прошлое французской моды.

Что вас ждет

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Почему француженки предпочитают стиль "каре".

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Богемные вечеринки в бутике Chanel и их атмосфера.

Влияние Шарля Азнавура и Сержа Генсбура на моду.

Сумки Биркин и Келли от Hermes — в чем их уникальность?

Театральное представление

Изюминкой концерта станет исполнение музыкантами французского джаза в его изысканной манере, а также яркие сценические костюмы Анны, которые она подбирает с особой тщательностью. Каждый концерт — это театральное представление с погружением в историю песни и биографию её создателей.

Приглашение

Всех неравнодушных к Франции и джазу приглашаем окунуться в атмосферу богемных районов Парижа 30-х, 60-х и 90-х годов, а также насладиться звуками американского джаза и блюза 70-х. Не упустите возможность вспомнить забытые мелодии советского джаза!