Спектакль Когти в печень (никто не вечен)

Комедийный комикс-фантасмагория об учениках, дирекции и конце света

Спектакль по пьесе Юрия Клавдиева

Сергей Карабань, ученик Дмитрия Брусникина, представляет новую постановку по пьесе-фантасмагории Юрия strike Клавдиева. В спектакле развиваются параллельно несколько смысловых линий — от абсурда до реализма. Постановка совмещает элементы комедийного реализма в духе популярных киножурналов и высокий уровень абстракции, понятный подготовленному зрителю.

Мистика и абсурд в тринадцатом интернате

События разворачиваются в тринадцатом интернате, где происходят странные и необъяснимые вещи: однажды в ГБОУ гаснет свет. Что это — шутка воспитанников, решивших пошутить над дирекцией, или начало конца света? Под подозрением трое друзей, которые могли превратить кабинет директора в чистилище, откуда каждый взрослый вынужден искать свой выход. Или, быть может, выхода вовсе нет?

Успех на Bruslab и поддержка Where Next

Эскиз спектакля был показан в октябре 2021 года на Bruslab — площадке для презентации новых проектов Мастерской Брусникина. В декабре того же года проект удостоился приза зрительских симпатий и получил грант на постановку от Where Next — платформы, создающей возможности для творческих экспериментов и открывающей новые имена в современном театре.

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность окунуться в атмосферу абсурдного реализма и таинственных событий, развернувшихся за стенами тринадцатого интерната.