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Когти в печень (никто не вечен)
Билеты от 2000₽
Киноафиша Когти в печень (никто не вечен)

Спектакль Когти в печень (никто не вечен)

Постановка
Практика 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Комедийный комикс-фантасмагория об учениках, дирекции и конце света

Спектакль по пьесе Юрия Клавдиева

Сергей Карабань, ученик Дмитрия Брусникина, представляет новую постановку по пьесе-фантасмагории Юрия strike Клавдиева. В спектакле развиваются параллельно несколько смысловых линий — от абсурда до реализма. Постановка совмещает элементы комедийного реализма в духе популярных киножурналов и высокий уровень абстракции, понятный подготовленному зрителю.

Мистика и абсурд в тринадцатом интернате

События разворачиваются в тринадцатом интернате, где происходят странные и необъяснимые вещи: однажды в ГБОУ гаснет свет. Что это — шутка воспитанников, решивших пошутить над дирекцией, или начало конца света? Под подозрением трое друзей, которые могли превратить кабинет директора в чистилище, откуда каждый взрослый вынужден искать свой выход. Или, быть может, выхода вовсе нет?

Успех на Bruslab и поддержка Where Next

Эскиз спектакля был показан в октябре 2021 года на Bruslab — площадке для презентации новых проектов Мастерской Брусникина. В декабре того же года проект удостоился приза зрительских симпатий и получил грант на постановку от Where Next — платформы, создающей возможности для творческих экспериментов и открывающей новые имена в современном театре.

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность окунуться в атмосферу абсурдного реализма и таинственных событий, развернувшихся за стенами тринадцатого интерната.

Режиссер
Сергей Карабань
В ролях
Дарья Ворохобко
Даниил Газизуллин
Владимир Канухин
Полина Повтарь
Юлия Разумовская

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

Когти в печень (никто не вечен) Когти в печень (никто не вечен) Когти в печень (никто не вечен) Когти в печень (никто не вечен) Когти в печень (никто не вечен) Когти в печень (никто не вечен) Когти в печень (никто не вечен)

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