Когда я была маленькая
Киноафиша Когда я была маленькая

Спектакль Когда я была маленькая

Постановка
Ерундопель-театр 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Путешествие в мир детских историй с Ерундопель-театром

Приглашаем вас на спектакль, который погружает в атмосферу беззаботного лета и веселых каникул. В этих историях всегда царит радость: велосипеды, костры, лодки и даже ёжики. Зима лишь на мгновение заглянет в сюжет, чтобы напомнить, что в жизни всегда есть место переменам.

Семейные ценности и воспоминания

В спектакле родители не просто зрители, они активно участвуют в событиях, вспоминая, как были детьми. Мамы шуршат сухими листьями в парке, а папы с доброй улыбкой поддерживают бродячего барбоса в его приключениях. Этот спектакль о том, как важно сохранять внутреннего ребенка и помнить о ценностях семьи.

Тайны и чудеса

Сюжет наполнен необъяснимыми явлениями и верой в чудо. Дети и родители вместе исследуют волнующие вопросы: кто такие взрослые? Что интересного скрывают кошачьи сны? Как выбрать лучший подарок на день рождения друга? Эти и многие другие загадки ждут своих смелых искателей.

Приглашаем к приключениям!

Не упустите возможность окунуться в атмосферу энергичной игры и добрых открытий. Спектакль станет отличным поводом для семейного времяпрепровождения и подарит незабываемые эмоции. Ждем вас на нашем представлении!

Режиссер
Наталья Уполовникова
В ролях
Ксения Махнева
Олег Горсков
Рушана Шамсутдинова
Александр Спицын

Фотографии

