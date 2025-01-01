Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Когда я был Андреем / Я монстр
Киноафиша Когда я был Андреем / Я монстр

Спектакль Когда я был Андреем / Я монстр

Постановка
Суббота. Сцена «Флигель» 16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О спектакле

Тайны внутреннего мира: спектакли «Когда я был Андреем» и «Я монстр» в Театре Суббота

Театр продолжает радовать зрителей увлекательными постановками. В этом выпуске — два ярких анонса, которые погружают в разные аспекты человеческой души и её внутренних конфликтов.

Когда я был Андреем

Спектакль «Когда я был Андреем» рассказывает о том, как мы иногда оказываемся лицом к лицу с нашей тайной жизнью. Каждый из нас содержит в себе «другого» — ту часть, которую мы могли бы развить или потерять. На сцене два героя, отражающие две стороны одного «я». Они переживают все стадии отношений: от дружбы до конфликтов и сепарации, находясь в постоянной борьбе с внутренними демонами.

Эта интроспективная драма предлагает глубокое осмысление сложных эмоций и отношений. Вопрос, который мы можем задать себе: возможно ли внутреннее примирение с самим собой и с потерянной частью? Ответ на этот вопрос становится центром спектакля, открывая перед зрителями новые грани самопознания.

Я монстр

Пьеса «Я монстр» объединяет в себе множество персонажей, но в первую очередь это исповедь девушки-подростка. Через её монолог разворачивается драматическая картина, где героиня пытается справиться с несовершенством мира и собственной виной за его несправедливости. Каждый персонаж, который всплывает в её памяти, добавляет сложность к её внутреннему конфликту.

Соперничество с окружающими, семейные проблемы, первая любовь и предательства — все эти темы раскрываются на сцене в форме мощного и самобичующего монолога. Героиня, пытаясь искупить чужие грехи, рискует собственным благополучием, что подводит к важному выводу: «Не стоит село без праведника…». Эта парабола оставляет зрителей с важными вопросами о том, как мы воспринимаем себя и других.

Обе постановки приглашают зрителей задуматься о сложной природе человеческих отношений и внутренней борьбы. Не упустите возможность стать частью этих глубоких театральных историй!

Купить билет на спектакль Когда я был Андреем / Я монстр

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
25 декабря четверг
19:00
Суббота. Сцена «Флигель» Санкт-Петербург, Звенигородская, 28
от 1200 ₽
9 января пятница
19:30
Суббота. Сцена «Флигель» Санкт-Петербург, Звенигородская, 28
от 1200 ₽
13 февраля пятница
19:00
Суббота. Сцена «Флигель» Санкт-Петербург, Звенигородская, 28
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Довлатов. Пять углов
16+
Драма Кукольный Моноспектакль
Довлатов. Пять углов
1 января в 19:30 Подвал бродячей собаки
от 1600 ₽
Большие надежды
12+
Драма
Большие надежды
16 января в 19:00 Комедианты
от 750 ₽
Голоса
16+
Драма Мелодрама Музыка
Голоса
25 декабря в 19:00 Театр «Драм. Площадка»
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше