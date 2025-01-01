Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Когда я боюсь
Билеты от 1000₽
Киноафиша Когда я боюсь

Спектакль Когда я боюсь

16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль Гришковца: разрешите себе бояться

В новом спектакле Евгения Гришковца поднимается важная тема страха, который во многих культурах воспринимается как нечто позорное. Как правило, общество склонно учить нас преодолевать свои страхи, однако этот спектакль предлагает совершенно другой подход.

Страхи, которые нас окружают

Гришковец приглашает зрителей не прятать свои страхи, а принять их как часть жизни. Страх за семью, за работу, боязнь опоздать или выглядеть нелепо — все это знакомо каждому из нас. Спектакль не только затрагивает эти переживания, но и предлагает зрителям возможность смеяться над ними.

Уникальный взгляд на современность

Этот спектакль не о страхе, а о времени, в котором мы живем. Гришковец мастерски использует юмор, чтобы показать, как наши страхи формируют повседневную жизнь. Он создает атмосферу, в которой зрители могут почувствовать себя свободно, не стыдясь своих эмоций.

Не упустите возможность

Не пропустите возможность увидеть этот спектакль, который сочетает в себе легкость и глубокие размышления о человеческой природе. «Разрешите себе бояться» — это не просто название, а призыв к пониманию и принятию себя и своих страхов.

Режиссер
Евгений Гришковец
В ролях
Евгений Гришковец

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 1000 ₽
18 сентября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 1000 ₽
19 сентября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 1000 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 19 ноября
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Сестры
12+
Комедия
Сестры
3 ноября в 19:00 Театральный центр «На Страстном»
от 1000 ₽
Котенок по имени Гав
0+
Детский Кукольный
Котенок по имени Гав
26 августа в 16:00 Московский театр кукол
от 1000 ₽
Crave Airlines с Риналем Мухаметовым
18+
Пластический
Crave Airlines с Риналем Мухаметовым
7 августа в 20:00 Crave
от 20000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше