Когда я боюсь
Киноафиша Когда я боюсь

Спектакль Когда я боюсь

16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Моноспектакль Евгения Гришковца в Театральном Центре на Страстном

Страх — это чувство, знакомое каждому из нас. В разных культурах он воспринимается как нечто постыдное, что необходимо преодолевать. Однако новый моноспектакль Евгения Гришковца «Когда я боюсь» предлагает совершенно иной подход.

Разрешите себе бояться

Гришковец приглашает зрителей позволить себе испытывать страх, не испытывая при этом чувства стыда. Спектакль затрагивает повседневные страхи: за семью, за работу, неизбежные опоздания или боязнь выглядеть нелепо. Он также касается более глубоких страхов, таких как одиночество и непредсказуемость жизни.

Смешной и актуальный

Этот спектакль не о страхе, а о времени, в котором мы живём. Гришковец с присущим ему юмором и иронией исследует современные реалии, которые заставляют нас волноваться и переживать. Это история о том, как мы все учимся справляться с нашими страхами и находить в этом забавные моменты.

Кому стоит увидеть спектакль

«Когда я боюсь» — это возможность погрузиться в мир эмоций и переживаний, которые знакомы каждому. Спектакль будет интересен всем, кто хочет взглянуть на свои страхи с другой стороны и, возможно, найти в этом источник вдохновения.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего и смешного путешествия! Спектакль уже в репертуаре, и мы ждем вас в театре.

Режиссер
Евгений Гришковец
Евгений Гришковец
В ролях
Евгений Гришковец
Евгений Гришковец

17 сентября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 2000 ₽
18 сентября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
20:00 от 2000 ₽
19 сентября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 2000 ₽

