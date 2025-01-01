Моноспектакль Евгения Гришковца в Театральном Центре на Страстном

Страх — это чувство, знакомое каждому из нас. В разных культурах он воспринимается как нечто постыдное, что необходимо преодолевать. Однако новый моноспектакль Евгения Гришковца «Когда я боюсь» предлагает совершенно иной подход.

Разрешите себе бояться

Гришковец приглашает зрителей позволить себе испытывать страх, не испытывая при этом чувства стыда. Спектакль затрагивает повседневные страхи: за семью, за работу, неизбежные опоздания или боязнь выглядеть нелепо. Он также касается более глубоких страхов, таких как одиночество и непредсказуемость жизни.

Смешной и актуальный

Этот спектакль не о страхе, а о времени, в котором мы живём. Гришковец с присущим ему юмором и иронией исследует современные реалии, которые заставляют нас волноваться и переживать. Это история о том, как мы все учимся справляться с нашими страхами и находить в этом забавные моменты.

Кому стоит увидеть спектакль

«Когда я боюсь» — это возможность погрузиться в мир эмоций и переживаний, которые знакомы каждому. Спектакль будет интересен всем, кто хочет взглянуть на свои страхи с другой стороны и, возможно, найти в этом источник вдохновения.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего и смешного путешествия! Спектакль уже в репертуаре, и мы ждем вас в театре.