Спектакль Когда я боюсь. Евгений Гришковец

Моноспектакль Евгения Гришковца «Когда я боюсь» в Самаре

Страх — это универсальное чувство, которое знакомо каждому из нас. Во многих культурах его воспринимают как нечто постыдное, что нужно преодолевать. Но новый моноспектакль Евгения Гришковца приглашает зрителей взглянуть на страх с другой стороны.

Разрешите себе бояться

Гришковец надеется, что зрители, пришедшие на его спектакль, смогут дать себе разрешение бояться. Ведь страх — это нормальная человеческая эмоция. Мы боимся за своих близких, за работу, за то, как выглядим в глазах окружающих. Мы боимся одиночества, стихии и даже того, что неправильно поставим ударение в слове. Спектакль побуждает задуматься о том, что бояться — это нормально.

Смешное о серьезном

«Когда я боюсь» — это не просто спектакль о страхе. Это яркая и смешная история о нашем времени, о жизни, которая полна парадоксов и неожиданных поворотов. Гришковец мастерски передает атмосферу сегодняшнего дня, заставляя зрителей смеяться и размышлять одновременно.

Формат спектакля

Спектакль идет без антракта, что позволяет погрузиться в его атмосферу с первых минут и не отвлекаться на перерывы. Уникальная подача текста и искренность актера создают особую связь со зрителями, позволяя каждому из них увидеть себя в рассказанных историях.

Не упустите возможность насладиться этим глубоким и одновременно легким произведением — спектакль «Когда я боюсь» станет отличным поводом для размышлений и откровенных разговоров о страхах, которые живут в каждом из нас.