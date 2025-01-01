Спектакль «Когда выключат свет» на сцене Омского дома актера

На небольшой провинциальный хор сваливаются сразу две новости — одна хорошая и одна плохая. Хорошая: единственный тенор в команде по имени Артур собирается сделать предложение своей очень нервной девушке. Плохая: через 12 часов взорвется Солнце.

Что делать в такой ситуации? Конечно же, поддаться панике!

О спектакле

«Когда выключат свет» — это спектакль экспериментального театра «Комната 24», который исследует маленькие страхи и большую, всеобъемлющую любовь. Он погружает зрителей в мир крошечных людей, сталкивающихся с непостижимо огромной Вселенной.

Почему стоит посетить?

Спектакль обещает быть не только глубоким и эмоциональным, но и заставит задуматься о вечных темах любви и страха. Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку!