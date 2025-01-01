Спектакль Когда приходит Волчок...

Загадочный мир Волчка из той самой колыбельной

«Да-да, наш спектакль о том самом Волчке из колыбельной, с именем которого все мы проваливались в волшебный мир сна. Этот волчок щекотал наши нервы тайными страхами и уводил в темные дебри ночи. Но он также превращался в самого верного друга на всю жизнь. Это один из ключевых элементов нашей постановки!»

Спектакль для всей семьи

Наш спектакль предназначен для семейного просмотра, что означает, что он будет интересен и взрослым, и детям. Ведь все мы родом из детства! Это прекрасная возможность вновь ощутить себя ребенком и погрузиться в мир фантазии.

Практическая информация

Обратите внимание, что на каждого ребенка необходим отдельный билет. Рекомендуемый возраст для зрителей — 3 года и старше. Мы уверены, что вы и ваши дети получите незабываемые впечатления!