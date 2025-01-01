Спектакль Когда петуху отрубают голову…

Спектакль по пьесе Виктории Токаревой в Театральной Долине

В Театральной Долине зрителей ждёт незабываемое событие — спектакль по пьесе Виктории Токаревой, известной как соавтор знаменитых киносценариев «Мимино», «Джентельмены удачи» и «Шла собака по роялю».

О пьесе

В центре сюжета — герой, который с самоиронией говорит о своей жизни, используя фразу «Когда петуху отрубают голову…». Творчество Токаревой сочетает в себе юмор и глубокие размышления о жизни, и этот спектакль не исключение. Примечательно, что пьеса ранее была экранизирована дважды: в телеспектакле с Андреем Мироновым и в киноверсии с Олегом Янковским.

Атмосфера и настроение

В спектакле особое внимание уделяется винтажным деталям быта, музыки и костюма, что создаёт уникальную атмосферу ностальгии. Каждый элемент подчеркивает эмоциональную нагрузку постановки.

Для кого этот спектакль

Спектакль будет особенно близок тем, кто ценит глубокие размышления и тонкий юмор, свойственный жанру грустной комедии. Не упустите возможность увидеть этот яркий спектакль, который оставит след в вашем сердце.