Моноспектакль «Когда наступит ночь»

Приглашаем вас на уникальный моноспектакль «Когда наступит ночь», основанный на произведениях Нины Садур и песнях Александра Башлачёва. Это постановка — одна из попыток раскрыть тайну жизни Башлачёва, которая вдохновила многих творческих людей.

О спектакле

Спектакль создан по автобиографическим произведениям Нины Садур, известной российской писательницы и драматурга, признание которой простирается от Финляндии до Японии. В центре внимания — её роман «Чудесные знаки спасения», который стал многозначным исследованием личности Башлачёва. Этот текст — закодированное послание о высшем назначении поэта, его внутреннем мире и творческой благодати.

Режиссёр Екатерина Ханжарова и актриса Анна Троянова, исполняющая главную роль, создали уникальную интерпретацию произведений Садур. Анна делится: «Мы репетировали с Екатериной Валерьевной два с половиной года! Чтение романа стало для меня настоящим открытием. Этот путь был долгим, но он того стоит!»

Сюжет

Фабула спектакля разворачивается в московской коммунальной квартире, где живёт главная героиня Нина. Она ссорится с соседями, принимает гостей и сочиняет тексты. Иногда свои мысли она записывает в тетрадку, а иногда — прямо на обоях. Однажды к ней в гости приходит молодой человек по имени Саша, который оказывается Александром Башлачёвым.

Цитаты из спектакля

Спектакль полон глубоких мыслей и поэтических образов. Вот одна из цитат Башлачёва: «Да что там у тебя звенит? Какая мелочишка? И я сказал: — Душа звенит. Обычная душа. Ты не стесняйся. Оглянись. Такое наше дело...»

Эта работа предоставляет зрителю возможность задуматься о неясных и неприменимых в жизни явлениях. Откройте для себя мир Александра Башлачёва и Нины Садур на нашем спектакле!