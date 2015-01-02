Юбилей с неожиданным поворотом: комедия о браке по Джону Бойтону Пристли

Три добропорядочные семейные пары собрались, чтобы отметить серебряную свадьбу. Четверть века назад все они венчались в одной и той же церкви, и казалось, что юбилей пройдет безоблачно. Однако вскоре выясняется, что не все так просто. Юбиляры сталкиваются с событиями, которые могут навсегда изменить их привычную жизнь и заставить взглянуть на свои брачные отношения по-новому.

Вопросы о браке

В начале спектакля один из героев говорит: Брак, ну, если хотите, один из старейших институтов. Истоки его восходят в прошлое. А он и по сей день имеет крепкие корни. Потому что это основа приличной, порядочной жизни... Но так ли это? Что такое брак сегодня? Что в нем главное? На эти вопросы героям вместе со зрителями предстоит найти ответы.

Комедия с тонким юмором

Не забывайте, что это комедия, и все будет пропущено через призму тонкого юмора известного английского писателя и драматурга Джона Бойтона Пристли. Его произведения известны остроумными диалогами и глубокими размышлениями о человеческих отношениях.

Режиссура и актерский состав

Спектакль поставил Сергей Карпов, лауреат областной премии имени Фёдора Волкова За достижения в области культуры . В постановке участвуют многие ведущие актеры театра, что обещает зрителям незабываемое впечатление и яркие эмоции.

Не упустите возможность насладиться этой комедией, которая заставит вас задуматься о важных вещах и подарит множество поводов для смеха!