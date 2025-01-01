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Когда мы были молодыми
Киноафиша Когда мы были молодыми

Спектакль Когда мы были молодыми

12+
Режиссер Юрий Гальцев
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Светлый, трогательный и невероятно добрый спектакль Юрия Гальцева посвящен поколениям, которые завоевали для нас Победу. Это история о людях, которые умели беззаветно любить свою страну, радоваться жизни вопреки всем трудностям и искренне верить в светлое будущее.

Короткие и пронзительные истории

Молодые артисты Театра Эстрады расскажут зрителям о том, как даже во время войны люди продолжают мечтать, дружить, любить и смеяться. Каждая история наполнена светом и теплом, несмотря на суровые реалии времени.

Тонкий юмор и музыкальные номера

Постановка включает в себя оригинальные танцевальные номера и песни военного и предвоенного времени. Лиричные и веселые, задорные и нежные мелодии поддерживали людей в трудные времена, даря надежду и веру в лучшее. Эти песни помогали дожить до Победы и вдохновляли на подвиги.

Команда постановки

Режиссёр-постановщик: Юрий Гальцев
Хореограф: Ирина Ляховская
Художник: Ирина Зайцева

Не пропустите возможность стать частью этого уникального спектакля, который напоминает нам о беспримерной силе человеческого духа и любви к родине.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 октября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Когда мы были молодыми Когда мы были молодыми Когда мы были молодыми Когда мы были молодыми Когда мы были молодыми Когда мы были молодыми

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