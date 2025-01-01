Спектакль Когда мы были молодыми

Светлый, трогательный и невероятно добрый спектакль Юрия Гальцева посвящен поколениям, которые завоевали для нас Победу. Это история о людях, которые умели беззаветно любить свою страну, радоваться жизни вопреки всем трудностям и искренне верить в светлое будущее.
Молодые артисты Театра Эстрады расскажут зрителям о том, как даже во время войны люди продолжают мечтать, дружить, любить и смеяться. Каждая история наполнена светом и теплом, несмотря на суровые реалии времени.
Постановка включает в себя оригинальные танцевальные номера и песни военного и предвоенного времени. Лиричные и веселые, задорные и нежные мелодии поддерживали людей в трудные времена, даря надежду и веру в лучшее. Эти песни помогали дожить до Победы и вдохновляли на подвиги.
Режиссёр-постановщик: Юрий Гальцев
Хореограф: Ирина Ляховская
Художник: Ирина Зайцева
Не пропустите возможность стать частью этого уникального спектакля, который напоминает нам о беспримерной силе человеческого духа и любви к родине.