Спектакль Когда мои друзья со мной. Песни Владимира Шаинского

Музыкально-литературный формат в Филармонии имени Габдуллы Тукая

В филармонии имени Габдуллы Тукая состоится музыкально-литературный лекторий, который проведёт народный артист Республики Татарстан Владимир Васильев. Это событие обещает стать замечательным семейным мероприятием, где зрители смогут насладиться творчеством известного композитора Владимира Шаинского.

Зрители услышат любимые детские мелодии, такие как «Песенка крокодила Гены», «Антошка» и «Чунга-чанга». Эти песни знакомы всем с детства и продолжают радовать как детей, так и взрослых, создавая атмосферу веселья и уюта.

Приходите с семьёй и пойте вместе с нами! Это отличный способ провести время с близкими и вспомнить о лучших детских моментах.