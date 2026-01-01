Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Когда мои друзья со мной. Песни Владимира Шаинского
Киноафиша Когда мои друзья со мной. Песни Владимира Шаинского

Спектакль Когда мои друзья со мной. Песни Владимира Шаинского

0+
Возраст 0+

О спектакле

Музыкально-литературный формат в Филармонии имени Габдуллы Тукая

В филармонии имени Габдуллы Тукая состоится музыкально-литературный лекторий, который проведёт народный артист Республики Татарстан Владимир Васильев. Это событие обещает стать замечательным семейным мероприятием, где зрители смогут насладиться творчеством известного композитора Владимира Шаинского.

Зрители услышат любимые детские мелодии, такие как «Песенка крокодила Гены», «Антошка» и «Чунга-чанга». Эти песни знакомы всем с детства и продолжают радовать как детей, так и взрослых, создавая атмосферу веселья и уюта.

Приходите с семьёй и пойте вместе с нами! Это отличный способ провести время с близкими и вспомнить о лучших детских моментах.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше