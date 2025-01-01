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Когда ангелы шутят
Киноафиша Когда ангелы шутят

Спектакль Когда ангелы шутят

12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Звезды театра и кино в блистательной комедии «Когда ангелы шутят»

В спектакле задействованы артисты московских театров и кино, которые создали уникальную атмосферу на сцене. Сюжет рассказывает о двух героях, чьи судьбы переплетаются в самый неожиданный момент.

Сюжет

Консервативный адвокат Вадим готовится сделать предложение своей девушке Ольге, в то время как взбалмошная актриса Дина спешит к своему жениху Лёве. Судьбоносная встреча происходит, когда Вадим протягивает Дине руку, и они не могут разнять ладони. Это не просто случайность, а настоящая мистическая ситуация, в которой участвуют ангелы-хранители, спорящие о судьбах своих подопечных.

Темы и настроение

Спектакль наполнен светлыми чувствами, музыкой и предвосхищением чуда. Он вдохновляет зрителей верить в лучшее и надеяться на счастливое будущее.

Награды и признание

В 2020 году спектакль был признан лучшей антрепризой 18-го Российского фестиваля кино и театра «Амурская осень». Это подчеркивает высокое качество работы артистов и режиссуры.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который заставит вас задуматься о чудесах и магии жизни!

Режиссер
Валерия Итименева
В ролях
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда
Дмитрий Мухамадеев
Дмитрий Мухамадеев
Илья Шакунов
Илья Шакунов
Петр Красилов
Петр Красилов
Елена Бирюкова
Елена Бирюкова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 25 декабря
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Когда ангелы шутят Когда ангелы шутят Когда ангелы шутят Когда ангелы шутят Когда ангелы шутят Когда ангелы шутят Когда ангелы шутят Когда ангелы шутят Когда ангелы шутят Когда ангелы шутят Когда ангелы шутят Когда ангелы шутят

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