Кофейная кантата в зале княгини Шаховской

Выпить чашечку ароматного кофе и насладиться музыкой великого Баха? В театре «Геликон» это возможно! Меломаны и кофеманы со стажем помнят незабываемые кофейные представления в Оперном кафе «Геликона». С этого сезона театр вновь приглашает зрителей в зал княгини Шаховской на знаменитую «Кофейную кантату». И, конечно, за чашечкой ароматного кофе, который подается гостям, купившим билет за столиком.

История кантаты

Эта кантата была написана с целью привлечь посетителей в кофейный дом Циммермана в Лейпциге. Великий Бах создал очаровательное произведение, которое стало первой рекламой бодрящего напитка. С тех пор кофе стал любимым напитком миллионов, которые не представляют свою жизнь без него.

По секрету, многие геликоновцы начинают свой день с чашечки кофе, напевая мелодию из кантаты: «Ах! Как сладок вкус кофе! Нежнее, чем тысяча поцелуев, слаще, чем мускатное вино!»

Уникальный опыт для зрителей

Во время спектакля, в конце действия, зрителей угощают ароматным кофе, приготовленным в процессе затейливого оперного диалога. Таким образом, наслаждение волшебной музыкой Баха и чудесным вкусом настоящего кофе Julius Meinl вам гарантировано!

Специальное предложение

Мы знаем, что зрители с огромным удовольствием погружаются в атмосферу нашего Дома на Большой Никитской во время исторических экскурсий, билеты на которые раскупаются очень быстро. Спешим вас обрадовать: все зрители, приобретающие билеты на спектакль «Кофейная кантата» в 20:30, получают эту экскурсию (начало в 19:30) в подарок. Это отличная идея совместить приятное с полезным!