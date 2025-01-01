Меню
Кофейная кантата
Легкомысленная опера Баха о пользе кофе
Постановка
Геликон-опера 6+
Режиссер Олег Ильин, Александр Бородовский
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Кофейная кантата в зале княгини Шаховской

Выпить чашечку ароматного кофе и насладиться музыкой великого Баха? В театре «Геликон» это возможно! Меломаны и кофеманы со стажем помнят незабываемые кофейные представления в Оперном кафе «Геликона». С этого сезона театр вновь приглашает зрителей в зал княгини Шаховской на знаменитую «Кофейную кантату». И, конечно, за чашечкой ароматного кофе, который подается гостям, купившим билет за столиком.

История кантаты

Эта кантата была написана с целью привлечь посетителей в кофейный дом Циммермана в Лейпциге. Великий Бах создал очаровательное произведение, которое стало первой рекламой бодрящего напитка. С тех пор кофе стал любимым напитком миллионов, которые не представляют свою жизнь без него.

По секрету, многие геликоновцы начинают свой день с чашечки кофе, напевая мелодию из кантаты: «Ах! Как сладок вкус кофе! Нежнее, чем тысяча поцелуев, слаще, чем мускатное вино!»

Уникальный опыт для зрителей

Во время спектакля, в конце действия, зрителей угощают ароматным кофе, приготовленным в процессе затейливого оперного диалога. Таким образом, наслаждение волшебной музыкой Баха и чудесным вкусом настоящего кофе Julius Meinl вам гарантировано!

Специальное предложение

Мы знаем, что зрители с огромным удовольствием погружаются в атмосферу нашего Дома на Большой Никитской во время исторических экскурсий, билеты на которые раскупаются очень быстро. Спешим вас обрадовать: все зрители, приобретающие билеты на спектакль «Кофейная кантата» в 20:30, получают эту экскурсию (начало в 19:30) в подарок. Это отличная идея совместить приятное с полезным!

Расписание

27 августа
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00 20:30
10 сентября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00 20:30
1 октября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00 20:30
26 ноября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00 20:30
3 декабря
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00 20:30

Фотографии

Кофейная кантата Кофейная кантата Кофейная кантата

