Путешествие в мир архитектуры и кофе на лекции с Максимом Лучининым и Полиной Трояновской
Лекторий «Архитектура+Кофе» приглашает вас на увлекательное путешествие, где вы узнаете больше об одном из самых популярных напитков и увидите многообразие архитектурных стилей. В ходе встречи Максим Лучинин, москвовед и исследователь многонациональной истории Москвы, расскажет о влиянии восточной архитектуры и культуры на облик столицы.
Архитектура и её восточные корни
- Как турецкая архитектура «пленила» Российскую империю во времена Екатерины II;
- В каких московских особняках скрываются «мавританские» комнаты;
- Как средневековая Москва перекликается с восточным караван-сараем.
История кофе и восточные традиции
Не менее увлекательной будет беседа с Полиной Трояновской, профессиональным дегустатором и историком гастрономии. Вместе с ней мы:
- Узнаем о самом начале мировой кофейной истории и восточных кофейных традициях;
- Обсудим отношение к кофе в Турции, Иране и других странах;
- Рассмотрим место кофе в повседневной жизни и его отношение к специям;
- Узнаем о восточном вкладе в русскую кофейную традицию и даже в язык.
Дегустация и классика кофе
В конце встречи состоится небольшая дегустация, где мы постараемся добиться того, чтобы кофе соответствовал классическому определению: «кофе должен быть черным, как ночь, и горячим, как любовь».
Ведущие встречи
Встречу проведут:
- Максим Лучинин — москвовед, автор проекта «Иностранцы в городе»;
- Полина Трояновская — историк гастрономии, ведущая гастрономических экскурсий и автор телеграм-канала «Мне только попробовать».
Не упустите возможность узнать больше о кофе и архитектуре, насладиться дегустацией и сделать множество открытий!