Билеты от 2800₽
О концерте/спектакле

Путешествие в мир архитектуры и кофе на лекции с Максимом Лучининым и Полиной Трояновской

Лекторий «Архитектура+Кофе» приглашает вас на увлекательное путешествие, где вы узнаете больше об одном из самых популярных напитков и увидите многообразие архитектурных стилей. В ходе встречи Максим Лучинин, москвовед и исследователь многонациональной истории Москвы, расскажет о влиянии восточной архитектуры и культуры на облик столицы.

Архитектура и её восточные корни

  • Как турецкая архитектура «пленила» Российскую империю во времена Екатерины II;
  • В каких московских особняках скрываются «мавританские» комнаты;
  • Как средневековая Москва перекликается с восточным караван-сараем.

История кофе и восточные традиции

Не менее увлекательной будет беседа с Полиной Трояновской, профессиональным дегустатором и историком гастрономии. Вместе с ней мы:

  • Узнаем о самом начале мировой кофейной истории и восточных кофейных традициях;
  • Обсудим отношение к кофе в Турции, Иране и других странах;
  • Рассмотрим место кофе в повседневной жизни и его отношение к специям;
  • Узнаем о восточном вкладе в русскую кофейную традицию и даже в язык.

Дегустация и классика кофе

В конце встречи состоится небольшая дегустация, где мы постараемся добиться того, чтобы кофе соответствовал классическому определению: «кофе должен быть черным, как ночь, и горячим, как любовь».

Ведущие встречи

Встречу проведут:

  • Максим Лучинин — москвовед, автор проекта «Иностранцы в городе»;
  • Полина Трояновская — историк гастрономии, ведущая гастрономических экскурсий и автор телеграм-канала «Мне только попробовать».

Не упустите возможность узнать больше о кофе и архитектуре, насладиться дегустацией и сделать множество открытий!

Помощь с билетами
Октябрь
19 октября воскресенье
11:00
Лофт-пространство «Своё поле» Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 2800 ₽

