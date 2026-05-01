Спектакль Кофе и не только

Кофе и не только
О спектакле

Премьера спектакля в Творческой лаборатории «Угол»

Приглашаем вас на премьеру нового спектакля, который пройдет в Театре «Угол». В центре сюжета — киоск «Кофе и не только» на железнодорожном вокзале, где работает Саша. Она, как и многие другие персонажи, мечтает о переменах, ожидая своих поездов.

Сюжет

Спектакль затрагивает острые социальные темы и предлагает зрителям реалистичные истории о жизни людей, встречающихся и расстающихся на вокзале. Здесь проходят важные моменты: встречи, прощания и мечты о будущих поездках.

Важно отметить, что в спектакле присутствует ненормативная лексика. Если для вас это неприемлемо, пожалуйста, выберите другой спектакль.

Команда

  • Режиссер — Юлия Голованова
  • Драматург — Маша Сивова
  • Помощник режиссера — Зиля Хусаинова

Артисты

  • Саша — Софья Браславская / Мария Мухортова
  • Александр Михайлович — Илья Санников
  • Голос диспетчера/Гость — Тимур Сираев
  • Альберт Вахитов — Ярослав Кац
  • Дядя Витя, охранник — Павел Сидоров
  • Цыганка — Камила Растумханова
  • Охранница — Римма Ибрагимова
  • Техник — Илья Санников
  • Автор музыкальных аранжировок — Тимур Сираев

Длительность спектакля — 1 час без антракта, 18+. Обратите внимание: вход в зал после начала спектакля невозможен.

Май
31 мая воскресенье
18:00
Творческая лаборатория «Угол» Казань, Парижской Коммуны, 25/39
от 700 ₽

Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус
Спектакли по классике литературы
