Спектакль Кофе и не только

Приглашаем вас на премьеру нового спектакля, который пройдет в Театре «Угол». В центре сюжета — киоск «Кофе и не только» на железнодорожном вокзале, где работает Саша. Она, как и многие другие персонажи, мечтает о переменах, ожидая своих поездов.
Спектакль затрагивает острые социальные темы и предлагает зрителям реалистичные истории о жизни людей, встречающихся и расстающихся на вокзале. Здесь проходят важные моменты: встречи, прощания и мечты о будущих поездках.
Важно отметить, что в спектакле присутствует ненормативная лексика. Если для вас это неприемлемо, пожалуйста, выберите другой спектакль.
Длительность спектакля — 1 час без антракта, 18+. Обратите внимание: вход в зал после начала спектакля невозможен.