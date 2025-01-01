Мастер-класс по приготовлению кофе в Ельцин Центре

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс по приготовлению кофе в домашних условиях, который пройдет в Ельцин Центре. Узнайте, как сделать кофе, который действительно радует, без необходимости в профессиональном оборудовании и баристах на вашей кухне.

Что вас ждет на мастер-классе?

На встрече вы научитесь:

Выбирать способ заваривания кофе, соответствующий вашему вкусу;

Использовать различные устройства, подходящие для домашних условий;

Овладевать методами приготовления — от воронки и гейзера до пневматической кофемашины и современных гаджетов.

Под руководством опытного специалиста вы сможете самостоятельно заварить кофе и насладиться процессом. В завершение мастер-класса пройдет дегустация, где у вас будет возможность сравнить вкусы различных напитков и задать практические вопросы.

Кому подойдет этот мастер-класс?

Мастер-класс станет отличным выбором как для новичков, так и для тех, кто уже варит кофе дома, но хочет углубить свои знания о том, что влияет на вкус напитка.

О спикере

Ведущая мастер-класса — Мария Кузнецова, управляющая кофейней Urban Beans, сертифицированный специалист SCA и сооснователь проекта BREWCORE. Ее опыт и знания помогут вам открыть для себя мир кофе с новой стороны!

Не упустите шанс стать настоящим кофейным гурманом — приходите на мастер-класс в Ельцин Центр!