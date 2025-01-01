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Кофе дома: как заварить правильно
Киноафиша Кофе дома: как заварить правильно

Кофе дома: как заварить правильно

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по приготовлению кофе в Ельцин Центре

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс по приготовлению кофе в домашних условиях, который пройдет в Ельцин Центре. Узнайте, как сделать кофе, который действительно радует, без необходимости в профессиональном оборудовании и баристах на вашей кухне.

Что вас ждет на мастер-классе?

На встрече вы научитесь:

  • Выбирать способ заваривания кофе, соответствующий вашему вкусу;
  • Использовать различные устройства, подходящие для домашних условий;
  • Овладевать методами приготовления — от воронки и гейзера до пневматической кофемашины и современных гаджетов.

Под руководством опытного специалиста вы сможете самостоятельно заварить кофе и насладиться процессом. В завершение мастер-класса пройдет дегустация, где у вас будет возможность сравнить вкусы различных напитков и задать практические вопросы.

Кому подойдет этот мастер-класс?

Мастер-класс станет отличным выбором как для новичков, так и для тех, кто уже варит кофе дома, но хочет углубить свои знания о том, что влияет на вкус напитка.

О спикере

Ведущая мастер-класса — Мария Кузнецова, управляющая кофейней Urban Beans, сертифицированный специалист SCA и сооснователь проекта BREWCORE. Ее опыт и знания помогут вам открыть для себя мир кофе с новой стороны!

Не упустите шанс стать настоящим кофейным гурманом — приходите на мастер-класс в Ельцин Центр!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 3 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
12:00 от 1500 ₽

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