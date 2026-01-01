Спектакль Кьоджинские перепалки

Оповещения от Киноафиши
Кьоджинские перепалки
Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 16+
Возраст 16+

О спектакле

Кьоджа: страсти на берегу Адриатики

В Драматическом театре им. Пушкина пройдет увлекательная постановка, вдохновленная жизнью в колоритном рыбацком городке Кьоджа, расположенном на берегу Адриатики. Это место наполнено яркими и темпераментными жителями, чья жизнь полна любви, ревности и интриг.

Каждый день в Кьодже становится поводом для комических недоразумений, где любая мелочь может вызвать бурную ссору. Невинный взгляд, неосторожное слово или даже кусок жареной тыквы могут разжечь настоящую войну между героями спектакля, превращая их будни в череду громких выяснений отношений.

Спектакль предложит зрителям атмосферные моменты и остроумные диалоги, что, безусловно, понравится любителям театрального искусства. Ожидайте смеха, волнений и, возможно, иронии над повседневной жизнью, где страсти бурлят, а жизнь в маленьком городке никогда не бывает скучной!

В других городах
Март
Апрель
25 марта среда
19:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 100 ₽
26 марта четверг
19:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 100 ₽
14 апреля вторник
19:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 100 ₽

В ближайшие дни

Волшебный мир закулисья
6+
Творческий вечер Интерактивный
Волшебный мир закулисья
13 марта в 16:00 Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
от 700 ₽
Мой волшебный носок
0+
Детский Кукольный
Мой волшебный носок
29 марта в 14:00 Красноярский театр кукол
Билеты
Золушка
6+
Детский Музыка
Золушка
14 марта в 14:00 ДК железнодорожников
Билеты
