«Код мировых хитов» на виолончелях: симфоническая премьера на панорамной крыше

Музыкальный эксперимент с виолончелями от Roofevents. Концерт на крыше Универмага Цветной

Что, если бы лучшие поп-хиты планеты сочиняли для виолончелей? Приготовьтесь к завораживающему эксперимента, в котором культовые мелодии превращаются в нечто гораздо более глубокое.

На сцене вас ожидает уникальное музыкальное представление, где ритмичные биты и лирические гармонии сливаются в единую симфонию. Зрители смогут насладиться каверами на хиты таких исполнителей, как Maroon 5, The Black Eyed Peas, Katy Perry, Madonna, Lana Del Rey и Lady Gaga. История поп-музыки будет переписана в новом звучании!

Программа вечера

Будут исполнены знаменитые композиции, которые когда-то определяли музыкальные тенденции. Среди них: «Chandelier», «Young and Beautiful», а также отечественные хиты: «Останусь» группы Города 312 и «Прованс» Ёлки. Каждая из этих мелодий, ожившая в новой интерпретации, станет настоящим музыкальным путешествием для зрителей!

Об исполнителях

Выступит популярный столичный квартет «Limoncello», состоящий из двух виолончелей, фортепиано и ударной установки. Артисты не только удивят вас своим мастерством, но и порадуют ярким визуальным образом: необычная внешность музыкантов, электровиолончели с подсветкой и захватывающие трюки барабанщика создадут незабываемую атмосферу.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события. Окунитесь в мир, где поп-музыка и классическое звучание сливаются воедино!