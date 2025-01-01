Код мировых хитов на виолончелях. Maroon 5, Lana Del Rey, Madonna. Симфоническая премьера на панорамной крыше

Завораживающий музыкальный эксперимент: поп-хиты для виолончелей

Что, если бы лучшие поп-хиты планеты сочиняли для виолончелей? Ответ на этот вопрос вы найдете на уникальном концерте Roofevents, где культовые мелодии превращаются в нечто более глубокое. Под ритмичные биты и лирические гармонии известных исполнителей, таких как Maroon 5, The Black Eyed Peas, Katy Perry, Madonna, Lana Del Rey и Lady Gaga, зрители смогут насладиться музыкальным путешествием.

Поп-музыка в новом звучании

На ваших глазах история поп-музыки будет переписана. Уникальные каверы и культовые мотивы среди сотен огней сольются в неповторимый музыкальный код Roofevents, который транслирует эмоции без слов. От «Chandelier» до «Young and Beautiful», от «Останусь» группы Город 312 до «Прованса» Ёлки — каждая композиция, когда-то определявшая музыкальные тенденции, оживет в новой симфонии.

Квартет «Limoncello»

Выступление украсит популярный столичный квартет «Limoncello», состоящий из двух виолончелей, фортепиано и ударной установки. Одна из узнаваемых фишек коллектива — яркий визуальный облик. Артисты и электровиолончели с подсветкой создают захватывающее зрелище, а трюки барабанщика добавляют динамики и энергии в каждое выступление.

Не упустите возможность стать свидетелем этого музыкального эксперимента, который подарит вам новые впечатления и эмоции!