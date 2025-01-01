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Код мировых хитов на виолончелях. Maroon 5, Lana Del Rey, Madonna. Симфоническая премьера на панорамной крыше
Билеты от 3800₽
Киноафиша Код мировых хитов на виолончелях. Maroon 5, Lana Del Rey, Madonna. Симфоническая премьера на панорамной крыше

Код мировых хитов на виолончелях. Maroon 5, Lana Del Rey, Madonna. Симфоническая премьера на панорамной крыше

12+
Возраст 12+
Билеты от 3800₽

О концерте/спектакле

Завораживающий музыкальный эксперимент: поп-хиты для виолончелей

Что, если бы лучшие поп-хиты планеты сочиняли для виолончелей? Ответ на этот вопрос вы найдете на уникальном концерте Roofevents, где культовые мелодии превращаются в нечто более глубокое. Под ритмичные биты и лирические гармонии известных исполнителей, таких как Maroon 5, The Black Eyed Peas, Katy Perry, Madonna, Lana Del Rey и Lady Gaga, зрители смогут насладиться музыкальным путешествием.

Поп-музыка в новом звучании

На ваших глазах история поп-музыки будет переписана. Уникальные каверы и культовые мотивы среди сотен огней сольются в неповторимый музыкальный код Roofevents, который транслирует эмоции без слов. От «Chandelier» до «Young and Beautiful», от «Останусь» группы Город 312 до «Прованса» Ёлки — каждая композиция, когда-то определявшая музыкальные тенденции, оживет в новой симфонии.

Квартет «Limoncello»

Выступление украсит популярный столичный квартет «Limoncello», состоящий из двух виолончелей, фортепиано и ударной установки. Одна из узнаваемых фишек коллектива — яркий визуальный облик. Артисты и электровиолончели с подсветкой создают захватывающее зрелище, а трюки барабанщика добавляют динамики и энергии в каждое выступление.

Не упустите возможность стать свидетелем этого музыкального эксперимента, который подарит вам новые впечатления и эмоции!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
19:00 от 3800 ₽

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