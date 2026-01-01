Оповещения от Киноафиши
Творческий путь Даши Кочневой: от уличного музыканта до финалистки ТНТ

Даша Кочнева, известная под псевдонимом Kochneva, стала одной из ярких финалисток проекта «Новая фабрика звёзд» на ТНТ. Эта талантливая артистка уже успела завоевать сердца слушателей своими авторскими песнями и яркими выступлениями.

Начало карьеры

Кochneva начала свою творческую деятельность с выступлений на улице, где обрела свою первую публику. В ноябре 2022 года она выпустила трек «Прости», который мгновенно стал популярным в рекомендациях «Яндекс Музыки». В 2023 году песня попала в февральский плейлист «Искра», а затем — на его обложку и билборды в Москве.

Успех и развитие

После успеха с «Прости» количество слушателей Даши увеличилось на 62% всего за месяц. Артистка описывает свой музыкальный стиль как «современная альтернатива», и на данный момент она ещё не определилась с окончательным жанром.

Новые достижения

В апреле 2023 года Даша выпустила свой первый мини-альбом «2-1», который был хорошо оценен музыкальными редакторами и вошёл в главные разделы популярных площадок. За это время она также успела собрать сольный концерт и стать специальным гостем у коллеги Асии. Даша выступала на Газпром Арене, а также стала хедлайнером «Дня Молодёжи 2023» в городе Гатчина.

Взаимодействие с медиа и новыми проектами

Артистка сотрудничала с «Смешариками» и группой «Пикчи», а также приняла участие в качестве специального гостя шоу «Мечталлион» на Первом канале. Её трек «впереди» более месяца занимал высокие позиции в топ-10 «Настоящий хит-парад» на радио Комсомольская правда.

Будущие планы

С завершением проекта «Новая фабрика звёзд» в 2024 году, Даша продолжает активно выступать на различных площадках. Она стала специальным гостем фестиваля «Петровские ассамблеи 3.2.1» и дала сольный концерт в Москве.

Даша Кочнева продолжает покорять музыкальные вершины и, безусловно, она ещё порадует своих поклонников новыми яркими проектами!

Апрель
9 апреля четверг
19:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19

