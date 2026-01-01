Даша Кочнева, известная под псевдонимом Kochneva, стала одной из ярких финалисток проекта «Новая фабрика звёзд» на ТНТ. Эта талантливая артистка уже успела завоевать сердца слушателей своими авторскими песнями и яркими выступлениями.
Кochneva начала свою творческую деятельность с выступлений на улице, где обрела свою первую публику. В ноябре 2022 года она выпустила трек «Прости», который мгновенно стал популярным в рекомендациях «Яндекс Музыки». В 2023 году песня попала в февральский плейлист «Искра», а затем — на его обложку и билборды в Москве.
После успеха с «Прости» количество слушателей Даши увеличилось на 62% всего за месяц. Артистка описывает свой музыкальный стиль как «современная альтернатива», и на данный момент она ещё не определилась с окончательным жанром.
В апреле 2023 года Даша выпустила свой первый мини-альбом «2-1», который был хорошо оценен музыкальными редакторами и вошёл в главные разделы популярных площадок. За это время она также успела собрать сольный концерт и стать специальным гостем у коллеги Асии. Даша выступала на Газпром Арене, а также стала хедлайнером «Дня Молодёжи 2023» в городе Гатчина.
Артистка сотрудничала с «Смешариками» и группой «Пикчи», а также приняла участие в качестве специального гостя шоу «Мечталлион» на Первом канале. Её трек «впереди» более месяца занимал высокие позиции в топ-10 «Настоящий хит-парад» на радио Комсомольская правда.
С завершением проекта «Новая фабрика звёзд» в 2024 году, Даша продолжает активно выступать на различных площадках. Она стала специальным гостем фестиваля «Петровские ассамблеи 3.2.1» и дала сольный концерт в Москве.
Даша Кочнева продолжает покорять музыкальные вершины и, безусловно, она ещё порадует своих поклонников новыми яркими проектами!